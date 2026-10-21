Sánchez respondió a las críticas de la oposición por Solaria: "Un gran negocio para el país y para UTE en particular"

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó este miércoles la importancia que tendrá para Uruguay la inversión para una planta fotovoltaica y un data center de la empresa Solaria, española.

"Hay que seguir invirtiendo en generación, hay que seguir invirtiendo en transmisión, y UTE es una empresa pública, uruguaya, que está a la altura de las circunstancias, que tiene las mejores prácticas, pero que sobre todas las cosas demuestra que es capaz de escapar desafíos grandes", sostuvo.

Sobre las críticas de la oposición, el secretario respondió que la empresa invertirá en generación y que requerirá que UTE le venda energía eléctrica. "Para eso está UTE, se dedica a vender la mejor energía eléctrica posible, con una robustez en su sistema que todo el mundo le reconoce, pero sobre todas las cosas, limpia. Entonces, cuando se instala un data center, que va a comprar energía, naturalmente es un gran negocio para el país y para UTE en particular que le va a vender energía eléctrica".

Además, resaltó que la energía eléctrica es hacia donde está yendo "el mundo" y que eso "genera soberanía", además de ser más amigable con el ambiente. "Estamos dependiendo de una energía que producimos nosotros, por tanto ganamos en soberanía". En esa línea también se refirió a si será un problema para Ancap, que "tendrá otros negocios".

Sánchez habló desde Buenos Aires, donde está en representación del gobierno para la inauguración del buque China Zorrilla, de Buquebus. El presidente Yamandú Orsi tenía esta actividad en su agenda, pero no concurrió porque "se sintió mal y la recomendación es que tenga reposo", dijo el secretario.

SOBRE SEGURIDAD

El secretario de Presidencia también respondió sobre las cifras del Ministerio del Interior, que muestran un aumento de los homicidios y el reclamo de la oposición respecto a la renuncia de Carlos Negro.

"No aporta andar a los gritos, aporta ponerse a trabajar. La Rendición de Cuentas puso recursos para más policías, para más patrulleros, para más videovigilancia, y el plan de seguridad se está desplegando. Lo que tenemos que hacer es trabajar más, porque este dato por supuesto que nos entristece. Es un dato negativo que no nos gusta y obliga al gobierno a ser más eficiente en la persecución y represión del delito", afirmó.