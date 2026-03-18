San José: preocupan siniestros de tránsito por picadas; edil propone número de teléfono para denunciar

Preocupan los siniestros de tránsito debido al fenómeno de las picadas de moto en el departamento de San José . Una joven que iba como acompañante falleció mientras participaba de este tipo de actividad.

Los encuentros que se convocan a través de redes sociales se realizan en Libertad, Rafael Perazza, Ecilda Paulier, Villa María, Puntas de Valdéz y las inmediaciones del Parque Rodó. La mayoría de las autoridades coincide que tanto Policía Nacional como Caminera llevan adelante los controles correspondientes y han incautado muchas motos.

El edil del Partido Nacional, Mario Guerra, dijo a Subrayado que San José es el departamento con más muertos como consecuencia de las picadas y aseguró que hay que tomar medidas drásticas.

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"Es tierra de nadie, no puede ser", comentó. El edil propuso que exista un número de teléfono por medio del cual los vecinos puedan denunciar.

Guerra explicó que no se puede estar esperando a que organicen la picada porque no tienen ni hora ni día.