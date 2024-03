Salud Pública registra tres muertes por meningococcemia en lo que va de 2024 en nueve casos detectados

"No hubo brotes, no hubo relación entre uno y otro, han sido casos aislados todos ellos y no ha habido contagio dentro del caso", indicó. "Si bien ha sido un aumento de casos, es un aumento de casos aislados y no se ha dado un brote", aclaró.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) convocó a expertos para que den su opinión respecto a posibles acciones de política sanitaria a adoptar sobre la enfermedad. "No sabemos si esto es algo que se dio en estos tres meses, o es una tendencia que va a seguir en el correr del año", sostuvo.

Rando dijo que la enfermedad se presenta de manera muy aguda y puede dar síntomas de hemorragia, petequias, hematomas, rigidez de nuca y síntomas de enfermedad neurológica. “En general, se presenta de manera fulminante o muy aguda”, expresó la ministra.