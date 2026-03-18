Siete adolescentes están detenidos por participar en una trifulca afuera de un hogar femenino del INAU en el centro de Salto. Hubo un policía hospitalizado tras resultar herido por pedreas.
Salto: siete adolescentes fueron detenidos tras incidentes y pedreas afuera de un hogar de INAU
La situación comenzó cuando dos adolescentes intentaron salir sin autorización del hogar femenino ubicado en el centro de Salto.
Los hechos ocurrieron en plena tarde, cuando dos adolescentes de 13 y 15 años que están internadas en ese hogar de amparo quisieron salir sin autorización. Del hecho participaron también dos jóvenes varones que son ajenos al lugar y que tiraron piedras contra los funcionarios que quisieron retener a las menores.
La Policía concurrió al lugar con apoyo de la Guardia Republicana. Tras el procedimiento, siete jóvenes fueron detenidos.
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El caso sigue siendo investigado y trabaja el Juzgado de Familia en el caso.
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