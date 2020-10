Salones de Fiestas esperan reunión postergada con Lacalle Pou

El encuentro se dará después de las declaraciones del director general de Salud, Miguel Asqueta, que fueron rechazadas por los empresarios.

Asqueta, había expresado que “nadie va a caer muerto de depresión si no hace una fiesta de cumpleaños” lo cual provocó que diversas organizaciones del rubro emitieran comunicados de rechazo.

Sebastián Audiffred, de la Cámara Uruguaya de Salones de Fiestas del Uruguay, señaló que Asqueta es conocedor de la crisis del sector y de las casi 50.000 personas que trabajan en el rubro, con 800 salones detenidos desde hace 7 meses, a lo que se suma la compleja situación de los sectores afines, como fotógrafos y musicalizadores entre otros.

Esas declaraciones no son para nada afortunadas, y no se condicen con la realidad actual. La depresión es causada por muchos factores, y entre ellos es muy importante el factor trabajo Esas declaraciones no son para nada afortunadas, y no se condicen con la realidad actual. La depresión es causada por muchos factores, y entre ellos es muy importante el factor trabajo

Señaló que el trabajo es algo que dignifica, y que como todo ser humano tienen el derecho de ejercerlo.

Creemos que Asqueta se está burlando de nuestra realidad con esas declaraciones Creemos que Asqueta se está burlando de nuestra realidad con esas declaraciones

Los responsables de los salones afirman que están prontos para dar otro paso, que incluya bailes con medidas sanitarias específicas, como el uso de tapabocas.