Un hombre de 40 años fue apuñalado en Punta de Rieles y está grave

Un hombre de 40 años fue apuñalado en la zona izquierda del abdomen, pasadas las tres de la madrugada de este jueves, cuando se encontraba en Servidumbre y Siberia, en el barrio Nueva España de la zona de Punta de Rieles.

De acuerdo con la información a la que accedió Subrayado, tras ser herido, el hombre ingresó al baño de una vivienda y pidió ayuda a un familiar que vive allí. Esa persona la trasladó en un vehículo a un centro médico donde la víctima ingresó en grave estado.

En la madrugada, el herido fue derivado al sanatorio de una mutualista, donde permanece internado.

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La Policía no pudo entrevistarse, de momento, con el hombre, debido a su estado de salud. En tanto, el familiar contó lo ocurrido. Dijo que la víctima había sufrido un intento de rapiña, según su relato. No le aportó más datos.

La Policía busca establecer la veracidad de lo narrado e identificar a quien apuñaló al hombre, que vive en la zona donde ocurrió el ataque.