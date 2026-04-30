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ECONOMÍA

Salario promedio sube 2% real interanual en el primer trimestre

En marzo, los salarios en el Estado subieron 2,2% real interanual y 2,4% en el resto.

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El Índice Medio de Salarios (IMS) subió 0,15% en marzo y quedó 5,34% por encima de su nivel de un año atrás (marzo de 2025). Descontada la inflación del período (2,94%), el aumento interanual es de 2,33% en términos reales, alcanzando un nuevo máximo en más de 50 años.

Los trabajadores del gobierno central se destacan como uno de los grupos de asalariados con mayor aumento real en el año (2,4%), según los datos del INE. Un aumento similar tuvieron -en promedio- los trabajadores municipales; en empresas estatales el aumento interanual real fue inferior (1,8%), lo que promedia un 2,2% para el conjunto de trabajadores del Estado.

Para los trabajadores no estatales (la mayoría) el aumento real promedio fue 2,4%, destacándose el sector de restaurantes y hoteles, cuyo salario real promedio subió 4,5%; también hubo una suba destacada en los salarios de la construcción, con un aumento interanual real de 2,9%.

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Con el dato de marzo se completa el primer trimestre, en el cual el Índice Medio de Salarios subió 2% en términos reales respecto al mismo período de 2025.

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