El Índice Medio de Salarios (IMS) subió 0,15% en marzo y quedó 5,34% por encima de su nivel de un año atrás (marzo de 2025). Descontada la inflación del período (2,94%), el aumento interanual es de 2,33% en términos reales, alcanzando un nuevo máximo en más de 50 años.
Salario promedio sube 2% real interanual en el primer trimestre
En marzo, los salarios en el Estado subieron 2,2% real interanual y 2,4% en el resto.
Los trabajadores del gobierno central se destacan como uno de los grupos de asalariados con mayor aumento real en el año (2,4%), según los datos del INE. Un aumento similar tuvieron -en promedio- los trabajadores municipales; en empresas estatales el aumento interanual real fue inferior (1,8%), lo que promedia un 2,2% para el conjunto de trabajadores del Estado.
Para los trabajadores no estatales (la mayoría) el aumento real promedio fue 2,4%, destacándose el sector de restaurantes y hoteles, cuyo salario real promedio subió 4,5%; también hubo una suba destacada en los salarios de la construcción, con un aumento interanual real de 2,9%.
Compras web: cómo funcionará el nuevo régimen a partir de mayo y la prórroga a la exoneración de IVA desde EE.UU.
Con el dato de marzo se completa el primer trimestre, en el cual el Índice Medio de Salarios subió 2% en términos reales respecto al mismo período de 2025.
Dejá tu comentario