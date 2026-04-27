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    MALDONADO

    Sacrificaron a la orca en Punta del Este y la estudiarán para conocer causa de varamiento

    El animal será trasladado en un camión hasta la Facultad de Veterinaria en Montevideo, donde se realizará la necropsia.

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    Autoridades del Ministerio de Ambiente informaron que era "inviable" la reinserción de la orca que apareció en la playa de Punta del Este y fue sacrificada. Estaba "en estado crítico, cursando una fase agónica".

    La orca quedó varada en la parada 1 de playa Mansa este domingo de noche. Los primeros trabajos buscaron "estabilizar al animal y determinar los pasos a seguir", constatando que estaba en "marcado estado de debilidad", por lo que "no pudo ser devuelto al mar". Allí, trabajó en primera instancia Prefectura y se activó el Grupo de Trabajo en Varamientos (GTV), y se contó con Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Bomberos, Intendencia de Maldonado, Cecoed, así como Facultad de Veterinaria y organización Renace.

    Personal veterinario le prestó atención durante la noche, pero su evolución no fue favorable, por lo que "los especialistas de la Facultad de Veterinaria, actuando bajo criterios médicos, éticos, y con las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, han resuelto proceder a la eutanasia, priorizando el bienestar del animal. El GTV desea resaltar que se tomaron todas las medidas para garantizar la seguridad del equipo que se encontraba en el lugar", señala el texto difundido este lunes.

    Tras realizarle eutanasia, se hará necropsia para determinar causas de varamiento en Facultad de Veterinaria. Para eso, se realiza su traslado a Montevideo en un camión.

    Comunicado 27.04

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