Sabina fue operado de un hematoma intracraneal y está internado en CTI

El hematoma fue generado a raíz de un golpe en la cabeza al caer de una altura de casi dos metros en pleno show que daba junto a Joan Manuel Serrat en el WiZink Center.

En un primer momento Sabina solo se percató del dolor en un hombro pero tras varias horas en observación, le detectaron un traumatismo creaneoencefálico que provocó el derrame.

Este miércoles Sabina celebraba su 71 cumpleaños. La caída ocurrió 30 minutos después de comenzado el recital y el mismo fue aplazado para el próximo 22 de mayo.

"Estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro. Me hace que tengamos que suspender con todo el dolor este concierto", añadió y fue retirado en camilla.

Este es el tercer show que Sabina tiene que interrumpir en Madrid. En 2014 sufrió un ataque de pánico y en 2018 una afonía repentina.