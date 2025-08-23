Sábado soleado con máxima de 12ºC en la zona costera por influencia de vientos de aire polar

Este sábado , tendremos una jornada muy soleada con escasa nubosidad con máximas no demasiado elevadas por influencia de vientos de aire polar , que hacia la noche marcará un descenso muy importante de las temperaturas con presencia de heladas hacia la madrugada.

Seguí leyendo Meteorología extendió advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes y modificó su alcance en el territorio

Norte: Mínima 0ºC | Máxima 16ºC.

Sur: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.

Este: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.

Oeste: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.

Área metropolitana: Mínima 4ºC | Máxima 12ºC.

El domingo, tendremos un comienzo de jornada muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca a templada con cielo escasamente nublado, previéndose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche.

Temperaturas:

Norte: Mínima 0ºC | Máxima 17ºC.

Sur: Mínima 0ºC | Máxima 16ºC.

Este: Mínima 0ºC | Máxima 16ºC.

Oeste: Mínima 4ºC | Máxima 17ºC.

Área metropolitana: Mínima 6ºC | Máxima 16ºC.

El lunes, comienza muy frío con heladas y luego formación de algunas nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá templada fresca a templada con buena presencia de sol, comenzando a moderarse lentamente las temperaturas en la noche.

Temperaturas:

Norte: Mínima 6ºC | Máxima 19ºC.

Sur: Mínima 6ºC | Máxima 18ºC.

Este: Mínima 6ºC | Máxima 17ºC.

Oeste: Mínima 6ºC | Máxima 19ºC.

Área metropolitana: Mínima 8ºC | Máxima 16ºC.