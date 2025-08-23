RECIBÍ EL NEWSLETTER
Sábado soleado con máxima de 12ºC en la zona costera por influencia de vientos de aire polar

Esos vientos hacia la noche marcarán un descenso muy importante de las temperaturas con presencia de heladas hacia la madrugada, prevé Nubel Cisneros.

viento-fuerte-rambla-montevideo

Este sábado, tendremos una jornada muy soleada con escasa nubosidad con máximas no demasiado elevadas por influencia de vientos de aire polar, que hacia la noche marcará un descenso muy importante de las temperaturas con presencia de heladas hacia la madrugada.

Temperaturas:

Norte: Mínima 0ºC | Máxima 16ºC.

Sur: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.

Este: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.

Oeste: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.

Área metropolitana: Mínima 4ºC | Máxima 12ºC.

El domingo, tendremos un comienzo de jornada muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca a templada con cielo escasamente nublado, previéndose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche.

Temperaturas:

Norte: Mínima 0ºC | Máxima 17ºC.

Sur: Mínima 0ºC | Máxima 16ºC.

Este: Mínima 0ºC | Máxima 16ºC.

Oeste: Mínima 4ºC | Máxima 17ºC.

Área metropolitana: Mínima 6ºC | Máxima 16ºC.

El lunes, comienza muy frío con heladas y luego formación de algunas nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá templada fresca a templada con buena presencia de sol, comenzando a moderarse lentamente las temperaturas en la noche.

Temperaturas:

Norte: Mínima 6ºC | Máxima 19ºC.

Sur: Mínima 6ºC | Máxima 18ºC.

Este: Mínima 6ºC | Máxima 17ºC.

Oeste: Mínima 6ºC | Máxima 19ºC.

Área metropolitana: Mínima 8ºC | Máxima 16ºC.

