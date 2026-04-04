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pronóstico nubel cisneros

Sábado húmedo, nuboso e inestable en la mañana pero mejora hacia la tarde en el sur y el este

El domingo se espera una mañana fresca con cielo ligeramente nublado observándose algunas neblinas aisladas en ls primeras horas, según el pronóstico de Nubel Cisneros.

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El sábado la mañana estará húmeda e inestable con pasaje de mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas, mejorando rápidamente en el sur y este con descenso de temperatura.

La tarde se seguirá templada a cálida, manteniéndose inestable la zona norte con algunas lluvias aisladas, mejorando hacia la noche.

El domingo se espera una mañana fresca con cielo ligeramente nublado observándose algunas neblinas aisladas en ls primeras horas. La tarde se seguirá templada a cálida con cielo parcialmente nublado, volviendo a inestabilizarse por la zona norte con lluvias aisladas.

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Temperaturas extremas previstas

Sábado

Norte 28/14 ºC

Sur 26/16 ºC

Este 26/16 ºC

Oeste 27/14 ºC

Metroprolitana 25/16 ºC

Domingo

Norte 28/16 ºC

Sur 27/16 ºC

Este 26/16 ºC

Oeste 28/16 ºC

Metropolitana 25/16 ºC

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