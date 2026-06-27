Según el pronóstico de Nubel Cisneros, el sábado comienza muy frío con algunas heladas y cielo parcialmente nublado. La tarde seguirá fría a fresca con progresivo aumento de nubosidad y humedad, desmejorando en la noche por el norte y litoral.
Sábado frío a fresco con progresivo aumento de nubosidad y humedad en la tarde
La temperatura mínima prevista para este sábado en todo el país es 8ºC y la máxima se ubica entre 14 y 18ºC.
El domingo tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas.
La tarde se presentará húmeda e inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.
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El lunes comienza muy frío con restos de nubosidad en la costa sureste lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. La tarde seguirá fría a fresca con cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.
Temperaturas extremas previstas para este sábado
Norte: Máxima 18, Mínima 8
Sur: Máxima 16, Mínima 8
Este: Máxima 16, Mínima 8
Oeste: Máxima 18, Mínima 8
Metropolitana: Máxima 14, Mínima 8
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