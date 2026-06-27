RECIBÍ EL NEWSLETTER
pronóstico nubel cisneros

Sábado frío a fresco con progresivo aumento de nubosidad y humedad en la tarde

La temperatura mínima prevista para este sábado en todo el país es 8ºC y la máxima se ubica entre 14 y 18ºC.

SOLEADO-tiempo-nubel-cisneros-sin-nubes-pronostico

Según el pronóstico de Nubel Cisneros, el sábado comienza muy frío con algunas heladas y cielo parcialmente nublado. La tarde seguirá fría a fresca con progresivo aumento de nubosidad y humedad, desmejorando en la noche por el norte y litoral.

El domingo tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas.

La tarde se presentará húmeda e inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.

fnc envia al seguro de paro a todos los trabajadores de la planta de minas y el sindicato se declara en conflicto
Seguí leyendo

FNC envía al seguro de paro a todos los trabajadores de la planta de Minas y el sindicato se declara en conflicto

El lunes comienza muy frío con restos de nubosidad en la costa sureste lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. La tarde seguirá fría a fresca con cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

Temperaturas extremas previstas para este sábado

Norte: Máxima 18, Mínima 8

Sur: Máxima 16, Mínima 8

Este: Máxima 16, Mínima 8

Oeste: Máxima 18, Mínima 8

Metropolitana: Máxima 14, Mínima 8

Temas de la nota

Lo más visto

Ministerio del Interior
Policiales

Operativos y allanamientos en varios departamentos permitieron la incautación de contrabando valuado en más de $13.000.000
COPA DEL MUNDO

Muslera decidió no jugar el complemento tras error que eliminó a Uruguay del Mundial, dijo Bielsa
SAQUEN LA CALCULADORA

Las chances de Uruguay en el Mundial: si gana clasifica, si empata depende de varios resultados, si pierde queda afuera
LAVALLEJA

Chocó en camioneta contra un camión, fue derivado y se constató que estaba herido de bala; está grave
COPA DEL MUNDO 2026

Uruguay quedó eliminado del Mundial tras un error de Muslera, en la derrota con España por 1-0

Te puede interesar

AFP
COPA DEL MUNDO 2026

Uruguay quedó eliminado del Mundial tras un error de Muslera, en la derrota con España por 1-0
AFP
SELECCIÓN URUGUAYA

Bielsa tras la eliminación del Mundial: "Soy el responsable, lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada"
AFP
COPA DEL MUNDO

Muslera decidió no jugar el complemento tras error que eliminó a Uruguay del Mundial, dijo Bielsa

Dejá tu comentario