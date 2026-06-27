Sábado frío a fresco con progresivo aumento de nubosidad y humedad en la tarde

Según el pronóstico de Nubel Cisneros, el sábado comienza muy frío con algunas heladas y cielo parcialmente nublado. La tarde seguirá fría a fresca con progresivo aumento de nubosidad y humedad, desmejorando en la noche por el norte y litoral.

El domingo tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas.

La tarde se presentará húmeda e inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.

El lunes comienza muy frío con restos de nubosidad en la costa sureste lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. La tarde seguirá fría a fresca con cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche. Temperaturas extremas previstas para este sábado Norte: Máxima 18, Mínima 8 Sur: Máxima 16, Mínima 8 Este: Máxima 16, Mínima 8 Oeste: Máxima 18, Mínima 8 Metropolitana: Máxima 14, Mínima 8

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Nubel Cisneros