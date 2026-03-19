Rusia denuncia ataque israelí que dejó a dos periodistas heridos en el Líbano

Rusia denunció el ataque que dejó heridos a dos periodistas de la cadena RT en el sur del Líbano, en medio de la operación militar israelí en esa zona.

Un video difundido por el medio muestra al periodista Steve Sweeney con chaleco de prensa segundos antes de una explosión cercana.

Según la cadena, un misil impactó en las inmediaciones y provocó las heridas.

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La portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, afirmó que el hecho no puede considerarse accidental y lo vinculó con el contexto de ataques a periodistas en la región.

Los periodistas se encontraban en el sur del Líbano, donde Israel desarrolla una ofensiva contra el grupo Hezbolá para establecer una zona de seguridad.

La embajada rusa en el Líbano pidió una investigación sobre lo ocurrido.

Por su parte, el ejército israelí sostuvo que no ataca a civiles ni a periodistas y aseguró que había emitido advertencias previas para evacuar el área antes de los bombardeos.