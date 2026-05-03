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CRÍTICAS DE LA CENTRAL SINDICAL AL MANDATARIO

PIT-CNT rechaza visita de Orsi a portaaviones de Estados Unidos: es "contraria a los valores por la paz y contra la guerra"

"Al mismo tiempo que Trump volvía con sus amenazas y firmaba nuevas restricciones contra Cuba, el presidente Yamandu Orsi violentaba nuestra propia constitución", expresó la central sindical.

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El PIT-CNT rechazó la visita de Yamandú Orsi al portaaviones de Estados Unidos, al que fue en un avión militar de ese país.

"Al mismo tiempo que Trump volvía con sus amenazas y firmaba nuevas restricciones contra Cuba, el presidente Yamandu Orsi violentaba nuestra propia constitución, aceptando la entrada en territorio nacional de una aeronave extranjera (norteamericana) sin permiso del Parlamento, acción que ratificó al reconocer y saludar el portaaviones nuclear de la armada yanqui cercano a nuestras costas, de manera similar a lo antes realizado por los gobiernos ultraderechistas de Chile y Argentina", remarca el texto.

Además, se refirieron a una declaración de la Celac firmada en 2014 por Uruguay, en la que se "establecía a la América Latina y el Caribe como zona de Paz y libre de armas nucleares. En tal sentido rechazamos esta decisión del presidente de nuestro país, por ser contraria a los valores por la paz y contra la guerra, que han predominado como tradiciones de nuestro territorio".

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"Hay cosas en las que uno coincide y otras en las que no", dijo Orsi sobre discursos del PIT-CNT

Este sábado, Trump anunció nuevas sanciones y sugirió que podría tomar control de la isla casi de inmediato. En ese sentido, la central sindical "reafirma su rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba, así como a toda medida de presión que vulnere la soberanía de los pueblos".

"Expresamos nuestro abrazo fraterno al pueblo cubano, que este 1.º de Mayo volvió a demostrar, con masivas movilizaciones en La Habana y en todo el país, su compromiso con la defensa de la patria, la soberanía y la paz, aun en medio de enormes dificultades materiales provocadas por el bloqueo y las restricciones externas, reafirmando la voluntad expresada por más de más de 6 millones de cubanas y cubanos mediante firmas recolectadas en apenas dos semanas", dice el texto que difundieron en redes sociales.

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