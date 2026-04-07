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EVENTO SOLIDARIO

Rugby Inclusivo, que trabaja con niños y rescata animales en Nueva España, realiza evento para recaudar fondos

Se trata de Refugio Fest II en Master Rock Bar. Es este vienes 10/4 desde las 22 horas en Yí 1587. Las entradas salen 250 pesos y todo lo recaudado es para pagar deuda veterinaria de 130.000 pesos.

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El proyecto Rugby Inclusivo que realiza actividades para niños de contextos vulnerables desde hace nueve años en la zona de Nueva España y también rescata animales, intenta evitar cerrar sus puertas por problemas económicos.

Cecilia Profumo, fundadora de Rugby Inclusivo, recordó que el primer año les robaron 45 veces y en uno de esos robos uno de los perros de la fundación la salvó de recibir tres disparos. A partir de ese día, decidieron también trabajar en el rescate de animales para darlos en adopción: hoy, tienen más de 40 perros.

Profumo indicó que con los niños hacen talleres y practican deportes, además reciben la merienda y la cena. También, hay colonias de verano y las madres de los niños fabrican productos de limpieza. En el lugar, funciona un lavadero, como forma de sustentar el proyecto.

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También, tienen a la venta de ropa entre otras acciones y además quieren impulsar un grupo de socios. Actualmente, tienen una deuda veterinaria de 130.000 pesos y para poder saldarla y poder continuar con el proyecto, este viernes 10 se realizará un evento solidario.

Se trata de Refugio Fest II. Habrá tres bandas. La entrada sale 250 pesos. El evento comenzará a las 22 horas en Master Rock Bar, Yí 1587. También hay otras formas de colaborar con Rugby Inclusivo, a través de sus redes sociales en Instagram @rugbyinclusivouruguay o por el celular 092 737 348.

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