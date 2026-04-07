Rugby Inclusivo, que trabaja con niños y rescata animales en Nueva España, realiza evento para recaudar fondos

El proyecto Rugby Inclusivo que realiza actividades para niños de contextos vulnerables desde hace nueve años en la zona de Nueva España y también rescata animales, intenta evitar cerrar sus puertas por problemas económicos.

Cecilia Profumo, fundadora de Rugby Inclusivo, recordó que el primer año les robaron 45 veces y en uno de esos robos uno de los perros de la fundación la salvó de recibir tres disparos. A partir de ese día, decidieron también trabajar en el rescate de animales para darlos en adopción: hoy, tienen más de 40 perros.

Profumo indicó que con los niños hacen talleres y practican deportes, además reciben la merienda y la cena. También, hay colonias de verano y las madres de los niños fabrican productos de limpieza. En el lugar, funciona un lavadero, como forma de sustentar el proyecto.

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También, tienen a la venta de ropa entre otras acciones y además quieren impulsar un grupo de socios. Actualmente, tienen una deuda veterinaria de 130.000 pesos y para poder saldarla y poder continuar con el proyecto, este viernes 10 se realizará un evento solidario.

Se trata de Refugio Fest II. Habrá tres bandas. La entrada sale 250 pesos. El evento comenzará a las 22 horas en Master Rock Bar, Yí 1587. También hay otras formas de colaborar con Rugby Inclusivo, a través de sus redes sociales en Instagram @rugbyinclusivouruguay o por el celular 092 737 348.