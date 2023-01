Royal Caribbean International expande su presencia en Uruguay a través de una alianza comercial con 5M Travel Group

Royal Caribbean International lleva más de 50 años brindando innovación en alta mar. Cada clase sucesiva de barcos es una maravilla arquitectónica que presenta la última tecnología y experiencias para los huéspedes aventureros de hoy. Además, continúa revolucionando las vacaciones con itinerarios a más de 240 destinos, en 61 países en seis continentes, incluida la isla privada en Las Bahamas, Perfect Day at CocoCay, la primera de la colección Perfect Day. Royal Caribbean también ha sido votada como "Best Cruise Line Overall" durante 20 años consecutivos en los premios Travel Weekly Readers’ Choice Awards.

El evento de lanzamiento – realizado este jueves 19 de enero – contó con la presencia del Ministro de Turismo Interino, Remo Monzeglio, representantes de las principales aerolíneas que operan en el país, agentes de viajes y periodistas. Como anfitriones, los ejecutivos de Royal Caribbean International, Alberto Muñoz – Vicepresidente de Royal Caribbean para Latinoamérica y el Caribe -, Sebastien Desfresnes – Commercial Head para Latinoamérica y el Caribe – y Santiago López – Key Account Manager, quienes junto a Jean Paul Beer – Director General de 5M Travel Group – y su equipo, presentaron esta nueva alianza comercial.

“Para nosotros el mercado uruguayo es clave porque generalmente son pasajeros que disfrutan de realizar cruceros. Tenemos el producto perfecto que satisface las demandas del pasajero uruguayo, desde salidas cortas de 3-4 noches para esas personas que vienen a hacer shopping a la Florida, hasta los barcos más grandes del mundo en salidas de 7 noches, para la diversión asegurada con recorridos más largos en el Caribe y a nivel global…” mencionó Alberto Muñoz, Vicepresidente de Royal Caribbean International para Latinoamérica y Caribe en el evento.

Por su parte, Jean Paul Beer, Director General de 5M Travel Group comentó: “el grupo tiene la asociatividad en su ADN y en general buscamos marcas de primer nivel a esos efectos. Sin dudas Royal Caribbean lo es por su capacidad innovadora, posicionamiento de mercado, barcos que son una maravilla en todos los sentidos; estamos convencidos que es un producto ideal para nuestros clientes, siempre ávidos de ir en busca de experiencias de calidad y que superen sus expectativas”.

Con 5M Travel Group, Royal Caribbean International refuerza su compromiso con Uruguay e invita a todos los huéspedes a experimentar las mejores vacaciones en crucero; el ejemplo perfecto es el reciente lanzamiento del barco más grande y tecnológico del mundo -Wonder of the Seas. El próximo será Icon of the Seas, previsto para enero de 2024, que viene a revolucionar la industria con nuevas amenidades y experiencias.