SU TERCERA VEZ EN MONTEVIDEO

Roxette vuelve a Uruguay para presentarse en el Antel Arena, en abril de 2026: los detalles

Las canciones que traerá Roxette son, entre otras, clásicos como "The Look", "Listen To Your Heart", "Joyride" y "It Must Have Been Love".

Roxette vuelve a Uruguay tras 33 años de su espectáculo en el estadio Centenario y 14 de su paso por el Velódromo Municipal. Esta vez, la nueva formación de la banda sueca tocará en el Antel Arena.

La fecha confirmada para el espectáculo es el 18 de abril y la preventa de entradas comienza este miércoles a las 10:00 AM, y se extiende hasta el viernes a las 9:59, cuando comienza la venta general. Se pueden comprar en la web de antelarena.com.uy.

El anuncio de la fecha en Uruguay se da luego de que la banda hizo su retorno en Sudáfrica y Australia, a comienzos de año y su gira europea, tras su parate desde 2016.

"Roxette, en su nueva y aclamada formación, ha vuelto a conquistar el mundo. Su fundador, Per Gessle, reúne a la banda clásica de Roxette, ahora con Lena Philipsson. La gira ha sido elogiada como una vibrante celebración de los éxitos atemporales de Roxette, compuestos por Gessle, rebosante de energía, nostalgia y momentos emotivos compartidos con multitudes enormes y entusiastas", sostiene el comunicado de la banda. "Casi cinco años después de la desgarradora pérdida de Marie Fredriksson, una pérdida profundamente sentida por sus fans en todo el mundo, Per Gessle ha reavivado la llama. Junto a Lena Philipsson, una de las artistas más queridas y dinámicas de Suecia, trae de vuelta el legado de Roxette de gira para una nueva era", señala el texto.

