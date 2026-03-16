Rosalía lanza su gira internacional de "Lux": comienza por Europa pero también visitará Argentina, Chile y Brasil

La gira internacional de la cantante española Rosalía con su nuevo álbum "Lux" empieza este lunes en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses y del que apenas han trascendido detalles.

La gira, cuyos boletos se vendieron rápidamente en cuanto se pusieron a la venta en diciembre, incluye más de 50 conciertos y tiene paradas en Barcelona y Madrid, antes de llegar a Bogotá el 16 de julio y seguir su circuito latinoamericano por Santiago, Buenos Aires, Rio de Janeiro o México.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, "Lux", un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

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En noviembre, días después de la publicación del álbum, 12 de sus canciones, entre ellas "La perla", "Berghain" o "Reliquia", se colaron en el Top 50 Global de las más escuchadas en Spotify.

Rosalía también hizo historia al convertirse en la primera artista en lograr cinco debuts en el número 1 de las listas de Billboard estadounidenses: Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y la de World Albums.

"Apuesta arriesgada".

Después de sus dos primeros discos de dominante flamenca, un tercero, "Motomami", de inspiración más latina y electrónica, en "Lux" da un paso más y se lanza a un estilo sinfónico.

Es un disco "catedralicio" con "una coexistencia de orquesta, coros y electrónica bastante rompedora y disruptiva", dice a AFP Jordi Bianciotto, crítico musical del diario español El Periódico.

Es "una apuesta arriesgada", añade, porque "va mucho más allá de los patrones de lo que entendemos como música pop comercial para grandes aforos de conciertos", añade.

"Cada álbum es totalmente diferente: tiene una base musical que le permite ser muy atrevida", coincide Odile de Plas, responsable musical en la revista francesa Télérama.

La complejidad del disco, que incluye la Orquesta Sinfónica de Londres y coros como los de la Escolanía de Montserrat, genera muchos interrogantes sobre cómo será la puesta en escena en los conciertos.

Después de su Motomami Tour, donde algunos echaron en falta una banda en el escenario, puede ser que la cantante catalana traiga ahora una buena dosis de músicos, como "una respuesta un poco chulesca" a los que la criticaron, según Bianciotto.

En su actuación en los Brit Awards a finales de febrero, donde se coronó como artista internacional del año, su versión de "Berghain", con orquesta, coros y la invitada Björk, dio la vuelta al mundo.

"Es una versión diferente de la del álbum. Todo el tramo final, con esa electrónica de rave dura, invita a pensar que la Rosalía más electrónica y bailable seguirá estando ahí", vaticina Bianciotto sobre los próximos conciertos.

Sea como sea, sus seguidores estarán entregados.

Rosalía tiene un público que "está muy atento a cualquier cosa que se le ocurra y que plantee", asegura el periodista musical. La artista sabe que "haga lo que haga, la sigue mucha gente, incluso haciendo cosas sorprendentes, muy cambiantes de un disco a otro".

"La excepción".

En la ceremonia de los premios musicales británicos, Rosalía defendió "la música diferente, las culturas diferentes, los idiomas diferentes", en un eco a su álbum, donde canta en más de una decena de lenguas, entre ellas el latín, el ucraniano o el alemán.

"Es una artista que se abre a otras músicas, a otros conocimientos", abunda Odile de Plas.

En el contexto actual del éxito de la música latina en el mundo, personificado en el puertorriqueño Bad Bunny y su actuación en la Super Bowl, Rosalía representa un caso "bastante aislado", incide Bianciotto, ya que son pocos los representantes españoles que han alcanzado ese nivel, dominado por artistas casi siempre caribeños, especialmente de Puerto Rico y Colombia.

"Rosalía es la excepción, una excepción alta porque lo suyo es más arriesgado que lo de cualquier otro y con mucha inventiva", señala.

FUENTE: AFP.