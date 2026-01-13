RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMUNICADO DEL TOTTENHAM

Rodrigo Bentancur fue operado de su lesión y comienza la recuperación para llegar al Mundial

El uruguayo Rodrigo Bentancur se lesionó en el último partido del Tottenham y fue operado este martes con éxito. La lesión fue en un tendón del músculo posterior de la pierna derecha.

Rodrigo Bentancur. Foto: AFP

El uruguayo Rodrigo Bentancur fue operado este martes de su lesión en el tendón de la corva de la pierna derecha y ahora comienza el proceso de recuperación que le llevará varias semanas (algo más de dos meses, según estimaciones).

El volante del Tottenham Hotspurs sufrió un desprendimiento del tendón en el musculo posterior del muslo derecho, lo que demanda intervención quirúrgica y mucho tiempo de recuperación para volver a entrenar.

El objetivo es estar en condiciones de poder jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

“Podemos confirmar que Rodrigo Bentancur ha sido operado del tendón de la corva derecho”, dice el comunicado oficial del Tottenham, y agrega: “El centrocampista internacional uruguayo sufrió la lesión durante nuestro partido de la Premier League en Bournemouth la semana pasada y ahora comenzará su rehabilitación con nuestro personal médico”.

“Estamos todos contigo, Lolo”, finaliza el comunicado.

El tendón de la corva derecho es fundamental para el funcionamiento de los músculos isquiotibiales: semitendinoso, semimembranoso, y los bíceps femoral. Una lesión allí dificulta la movilidad de la rodilla y la cadera, y provoca dolor.

