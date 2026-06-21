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CORDÓN

Robó una farmacia en la avenida 18 de Julio vestido de policía y fue atrapado en una parada de la calle Rivera

Le incautaron un arma requerida por hurto, ropa policial y objetos que robó de la farmacia en la madrugada.

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Un hombre de 27 años fue detenido en la madrugada de este domingo, en la zona de Rivera y Pedro Campbell, tras un hurto a la farmacia de avenida 18 de Julio y Requena, en el que el delincuente estaba vestido de policía.

El detenido tiene antecedentes penales y de la farmacia se llevó varios perfumes, antes de darse a la fuga. Fue ubicado luego en la parada de Rivera y Campbell.

Tras ser atrapado, le fueron incautadas un arma de fuego que estaba requerida por hurto, indumentaria policial y varios objetos que se sospecha “están vinculados a un hurto reciente en una farmacia”, informó la Jefatura de Montevideo.

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Femicidio en Tres Ombúes: encontraron desmembrada a una mujer que estaba desaparecida

Está a disposición de Fiscalía.

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