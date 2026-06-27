Robó un supermercado, huyó en moto, chocó contra un taxi y fue detenido

En la madrugada del sábado se activó la alarma de un supermercado ubicado en avenida Lezica y camino Guanahani, en Villa Colón, y cuando personal policial llegó al lugar constató daños en uno de los accesos al comercio y mercadería que había sido robada.

El delincuente se llevó principalmente cigarrillos con un valor estimado de 60 mil pesos.

A partir del análisis de las cámaras de videovigilancia y de las actuaciones realizadas, la Policía logró vincular el hecho con un siniestro de tránsito ocurrido pocos minutos después cerca del comercio, en el que participaron una motocicleta y un taxímetro.

En el lugar del siniestro fue localizada parte de la mercadería denunciada como hurtada. El conductor de la motocicleta resultó gravemente lesionado y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece internado bajo custodia policial.

La Fiscalía competente dispuso la detención del indagado, una vez que su estado de salud lo permita, además de diversas actuaciones investigativas y periciales para el esclarecimiento de los hechos.

La investigación continua su curso.