RECIBÍ EL NEWSLETTER
villa colón

Robó un supermercado, huyó en moto, chocó contra un taxi y fue detenido

El delincuente se llevó, del comercio ubicado en Villa Colón, cigarrillos con un valor estimado de 60 mil pesos. Resultó gravemente lesionado y está internado bajo custodia policial en un centro de salud.

Foto: captura Google

Foto: captura Google

En la madrugada del sábado se activó la alarma de un supermercado ubicado en avenida Lezica y camino Guanahani, en Villa Colón, y cuando personal policial llegó al lugar constató daños en uno de los accesos al comercio y mercadería que había sido robada.

El delincuente se llevó principalmente cigarrillos con un valor estimado de 60 mil pesos.

A partir del análisis de las cámaras de videovigilancia y de las actuaciones realizadas, la Policía logró vincular el hecho con un siniestro de tránsito ocurrido pocos minutos después cerca del comercio, en el que participaron una motocicleta y un taxímetro.

En el lugar del siniestro fue localizada parte de la mercadería denunciada como hurtada. El conductor de la motocicleta resultó gravemente lesionado y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece internado bajo custodia policial.

La Fiscalía competente dispuso la detención del indagado, una vez que su estado de salud lo permita, además de diversas actuaciones investigativas y periciales para el esclarecimiento de los hechos.

La investigación continua su curso.

Temas de la nota

Lo más visto

Ministerio del Interior
Policiales

Operativos y allanamientos en varios departamentos permitieron la incautación de contrabando valuado en más de $13.000.000
COPA DEL MUNDO

Muslera decidió no jugar el complemento tras error que eliminó a Uruguay del Mundial, dijo Bielsa
COPA DEL MUNDO 2026

Uruguay quedó eliminado del Mundial tras un error de Muslera, en la derrota con España por 1-0
LAVALLEJA

Chocó en camioneta contra un camión, fue derivado y se constató que estaba herido de bala; está grave
MONTEVIDEO

Dos hermanos están graves tras un ataque a balazos desde un auto a su casa en Colón

Te puede interesar

Un fotógrafo uruguayo, su esposa y su hija, fallecieron por los terremotos en Venezuela

Un fotógrafo uruguayo, su esposa y su hija, fallecieron por los terremotos en Venezuela
AFP
COPA DEL MUNDO 2026

Uruguay quedó eliminado del Mundial tras un error de Muslera, en la derrota con España por 1-0
AFP
SELECCIÓN URUGUAYA

Bielsa tras la eliminación del Mundial: "Soy el responsable, lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada"

Dejá tu comentario