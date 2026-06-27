En la madrugada del sábado se activó la alarma de un supermercado ubicado en avenida Lezica y camino Guanahani, en Villa Colón, y cuando personal policial llegó al lugar constató daños en uno de los accesos al comercio y mercadería que había sido robada.
Robó un supermercado, huyó en moto, chocó contra un taxi y fue detenido
El delincuente se llevó, del comercio ubicado en Villa Colón, cigarrillos con un valor estimado de 60 mil pesos. Resultó gravemente lesionado y está internado bajo custodia policial en un centro de salud.
El delincuente se llevó principalmente cigarrillos con un valor estimado de 60 mil pesos.
A partir del análisis de las cámaras de videovigilancia y de las actuaciones realizadas, la Policía logró vincular el hecho con un siniestro de tránsito ocurrido pocos minutos después cerca del comercio, en el que participaron una motocicleta y un taxímetro.
En el lugar del siniestro fue localizada parte de la mercadería denunciada como hurtada. El conductor de la motocicleta resultó gravemente lesionado y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece internado bajo custodia policial.
La Fiscalía competente dispuso la detención del indagado, una vez que su estado de salud lo permita, además de diversas actuaciones investigativas y periciales para el esclarecimiento de los hechos.
La investigación continua su curso.
Dejá tu comentario