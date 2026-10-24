Delincuentes entraron por un boquete a un centro social de Piedras Blancas que atiende a más de 1.000 niños y adolescentes con autismo y capacidades diferentes.
Por un boquete entraron a robar y causaron destrozos en un centro social que atiende niños con autismo y capacidades diferentes
Lo que más preocupa a los encargos del lugar es el destrozo de los materiales que utilizan los niños y el efecto que puede tener en ellos. Robaron dinero, celulares, una computador y objetos varios.
Robaron dinero de una caja chica, celulares, una computador y objetos de limpieza, entre otras cosas.
Pero lo que más preocupa a los responsables del lugar es el destrozo que causaron en los materiales que utilizan los niños, y el efecto negativo que puede tener en ellos, dijo Sergio Echeto a Subrayado, uno de los encargados.
Robo piraña a joyería dentro de un shopping este sábado de mañana, llegaron en motos y con cascos
Este centro trabaja con más de 80 profesionales y atiende a 1.200 niños y adolescentes con alguna discapacidad o neurodivergencia y dificultades de aprendizaje. Tiene cinco sedes y la asaltada este sábado de madrugada fue abierta hace un mes.
Los delincuentes entraron por un boquete en un muro exterior:
Dejá tu comentario