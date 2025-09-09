Se realizó en Torre Ejecutiva la primera reunión convocada para analizar el sistema de respuesta respecto a la violencia de género.
"Hay muchísimas situaciones que no se resuelven con tobillera", dijo referente feminista tras reunión con gobierno
Fue la primera reunión de una mesa convocada en la que participan colectivos feministas y representantes de organismos del gobierno, como INAU, Inmujeres e Interior.
Soledad González, representante de colectivos feministas, explicó que en esta primera instancia presentaron una propuesta de trabajo para llevar adelante en la mesa de trabajo convocada. Las autoridades de gobierno analizarán la misma y les "presentaron todas las acciones que tienen por delante".
Fueron recibidas por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, junto a las directoras de INAU, Claudia Romero, de Inmujeres, Mónica Xavier, y July Zabaleta por el Ministerio del Interior, además de una representante de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo.
"Nuestra propuesta refiere a revisar todo el sistema de respuesta de manera integral y absoluta, de todas las instituciones que tienen responsabilidad o un qué ver en la atención, prevención, reparación y acceso a la Justicia", explicó González.
Entre las medidas, se refirió a la tobillera y aseguró que "hay muchísima cantidad de situaciones que no se resuelven con tobillera, que requieren equipos, equipos que analicen el riesgo de la situación, equipos de atención".
"También se requieren medidas materiales. Recursos como puede ser el acceso a la vivienda o al trabajo, tener facilidad de cambio de escuelas a niños si tenés que mudarte de departamento, de barrios dentro de la capital. Hay muchísima cantidad de herramientas que se pueden hacer. Campañas de comunicación permanentes. Queremos que sea una revisión integral realmente", sostuvo.
