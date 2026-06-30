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INFORME

Robo boquetero frustrado en Argentina; fingían estar pescando pero planificaban el atraco

Una cámara térmica mostró a los integrantes de la organización desarticulada a orillas del río Paraná. El uruguayo “maestro boquetero”, sigue detenido en el vecino país.

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A mediados de junio la Policía argentina logró frustrar dos intentos de robo a sucursales bancarias en la provincia bonaerense. En el operativo donde había agentes de fuerzas especiales, se detuvo a varios sospechosos que planificaron robar el Banco Provincia y el Banco Nación.

Según supo Subrayado en base a fuentes de la investigación, el trabajo de inteligencia estuvo coordinado por el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal y la Bonaerense. Comenzó tras recibir una denuncia anónima en el mes mayo.

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Entre los detenidos, hay un uruguayo. Wilmar Antonio Pedraja, de 63 años, conocido como "El Maestro boquetero".

Foto: captura Google
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Robó un supermercado, huyó en moto, chocó contra un taxi y fue detenido

Pedraja fue señalado como pieza clave en el robo al banco Pan de Azúcar en 1992. Estuvo preso en Santiago Vázquez y se fugó en 1996.

En 2016, fue identificado por la construcción de un túnel para intentar robar una sucursal del Banco República (BROU) en Colón, pero al saberse buscado, escapó a Argentina.

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