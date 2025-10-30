Robo al banco de Colón: cuatro imputados por asociación para delinquir, rapiña y hurto, entre otros delitos

Cuatro delincuentes de 20, 27 y 51 años fueron imputados por la Justicia por el robo al banco de Garzón y Lezica, en Colón , ocurrido el 11 de agosto.

Personal del Departamento de Operaciones de la Dirección General de Hechos Complejos de la Policía detuvo a los cuatro sospechosos durante varios allanamientos simultáneos realizados el martes, en los que también se recuperó evidencia relevante para la investigación del caso.

Los detenidos y la evidencia fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 10º turno que, tras la audiencia judicial, logró la imputación de tres hombres de 20, 27 y 51 años por asociación para delinquir, rapiña especialmente agravada y hurto especialmente agravado, además de delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y municiones. Deberán cumplir prisión preventiva por 120 días.

En tanto, un hombre de 27 años, fue imputado por receptación con arresto domiciliario total con tobillera electrónica por 30 días.

En la tarde del lunes 11 de agosto, seis delincuentes llegaron a la sucursal bancaria en una camioneta Jetour blanca, que habían robado la semana anterior en un parking de Pocitos, y en una moto KTM de alta cilindrada. Tiraron miguelitos en la calle para facilitar la huida y entorpecer la persecución policial, y bombas de humo para dejar la zona sin visibilidad y no ser captados por las cámaras de videovigilancia.

Con armas largas, rompieron la puerta del banco y exigieron el dinero de la bóveda que ya estaba cerrada. Como eran más de las cinco de la tarde, la sucursal estaba cerrada al público y solo había tres funcionarios en su interior. Los delincuentes solo pudieron llevarse 20.000 pesos de la billetera del gerente y un revólver del guardia de seguridad, a quien le pegaron un culatazo.

Los asaltantes fugaron en la camioneta, la que dejaron abandonada y que fue periciada por Policía Científica. Además, los investigadores realizaron el relevamiento de las cámaras de videovigilancia para identificar a los delincuentes.

En la mañana del 20 de agosto, la Policía detuvo a tres sospechosos en el Cerro e incautó armas y municiones. Estos tres integrantes de la banda criminal fueron imputados por la Justicia y se les dispusieron medidas cautelares.