Robert Silva: “Por suerte es una minoría de docentes los que paralizan sus actividades”

Consultado por la alimentación de los escolares durante el paro del miércoles, el presidente del Consejo Directivo Central (Codiden) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) criticó que los sindicatos no dejen una guardia gremial.

“A pesar de que no tenemos guardia gremial hemos dispuesto escuelas de referencia donde las familias van y retiran la bandeja con el alimento correspondiente para sus hijos que mañana, lamentablemente, en algunos casos, varios miles, van a ver cercenado ese derecho”, cuestionó Silva.

“(El paro) es una medida que no compartimos y mucho menos entendemos, porque estamos en un proceso de diálogo y negociación. Estamos con muchos paros. No hace bien a las familias, no le hace bien a las madres, a los padres y mucho menos a nuestros niños tener estos paros que interrumpen el servicio educativo, que afectan el derecho a la educación y que además impactan en los aprendizajes”, advirtió.

“Que estas instancias de paro no sean tan cotidianas y permanentes como lamentablemente estamos viendo. Por suerte es una minoría de docentes a nivel nacional los que paralizan sus actividades, lo cual nos asegura que en la mayoría el servicio va a funcionar con normalidad”, finalizó Silva.

El paro convocado es en reclamo de más presupuesto en la Rendición de Cuentas, contra la reforma educativa que lleva adelante el gobierno y por el conflicto en el liceo IAVA, donde el director fue sumariado y separado del cargo tras negarse a recuperar el pasillo que utiliza el gremio como salón estudiantil.

DIRECTOR DE UTU "MOLESTO"

El director de UTU Juan Pereyra expresó su molestia con el nuevo paro convocado por los sindicatos y dijo que lamentablemene muchos alumnos no van el día del paro, aunque los centros educativos están abiertos por la baja adhesión a la medida.