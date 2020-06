Robert Silva sobre las vacaciones de julio: "todavía no hay resolución"

Silva aclaró que esto no quiere decir que no haya vacaciones, pero todavía las autoridades no decidieron la fecha de comienzo; teniendo en cuenta que comenzaban el 29 de junio, día en que retoman las clases presenciales algunos niveles y centros luego de la irrupción por la pandemia del coronavirus en marzo.

Cabe destacar que el 21 de mayo, en conferencia de prensa, el presidente de la República Luis Lacalle Pou también mencionó que los estudiantes "tendrían algunos días de vacaciones" y manejó como fecha tentativa el 7 de julio. Por su parte, Silva especificó que todavía no hay nada decidido y que por el momento las vacaciones no comenzarán el 29.

Consultado sobre la jura de la bandera, Silva explicó que la misma se trasladó del 19 de junio al 23 de setiembre y que de ser posible la misma se realizará de forma presencial. "Es una fecha simbólica importante porque se conmemora el natalicio de Artigas, por lo tanto entendemos que al ser una fecha importante se realizará la jura y promesa de la bandera también" explicó el presidente del Codicen.