Robert Silva dice que la camioneta de Orsi donada a la ANEP no es adecuada para trasladar niños: "No tengo dudas de que no lo es"

El senador colorado Robert Silva cuestionó la decisión del presidente Orsi de donar su camioneta Hyundai Santa Fe a la ANEP, y aseguró que no es adecuada para el traslado de niños.

“Cómo vamos a trasladar en una camioneta de ese tipo, cómo se van a trasladar a niños? ¿Cuántos entran ahí, seis, siete? ¿Están las cuestiones de seguridad? ¿Quién va a manejar? ¿Quién va a pagar el seguro de la camioneta, el mantenimiento? Todo eso es plata”, apuntó el senador y ex presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en el gobierno pasado.

Consultado acerca de si cree entonces que la camioneta de Orsi no es adecuada para el traslado de niños, como anunció el presidente el martes de tarde en un encuentro con periodistas de prensa escrita, Silva respondió: “Claramente no. Para el traslado de estudiantes no tengo dudas de que no lo es”.

Sobre el tema de fondo, la compra de la camioneta por parte de Orsi con un descuento de 25.000 dólares y la entrega de dos vehículos como forma de pago, uno propio y otro donado por una automotora para la campaña electoral, el senador Silva comentó: “Hay una serie de hechos concatenados que marcan una gravedad de un tema que el gobierno no lo ha aclarado y nosotros, lo que estamos pidiendo legítimamente desde la oposición, es transparencia, que se ponga todo sobre la mesa, las cosas como son, y que no se quede bajo el resguardo hipotético de lo que la Jutep vaya a decir o a no decir, porque la Jutep en mi opinión, subjetiva, está absolutamente empañada”.

Se refiere a que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analiza por estos días varias denuncias anónimas presentadas ante el organismo por la compra que hizo Orsi de la camioneta Hyundai Santa Fe, pocos días antes de asumir la Presidencia.