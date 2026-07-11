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    sociedad

    Robaron las instalaciones de Fundappas, organización que se dedica a la educación de perros de asistencia

    Fundappas es una organización civil sin fines de lucro que funciona desde 2006 y otorga a personas con discapacidad visual y a niños con Tea, perros guía de forma totalmente gratuita.

    perros asistencia

    Robaron el portón de entrada de Fundappas, la escuela integral de perros de asistencia, ubicadas en Parque Rivera.

    El hecho ocurrió en la madrugada del viernes, y afectó la seguridad y el normal funcionamiento de las actividades diarias del lugar.

    Fundappas es una organización civil sin fines de lucro que nació en 2006 para darles a personas con discapacidad visual acceso a perros guía de forma totalmente gratuita.

    Con el tiempo, la fundación amplió su tarea y hoy también forma perros de asistencia para familias con niños con Trastorno del espectro autista.

    Tras el robo, desde la institución ya realizaron las denuncias correspondientes y trabajan para restablecer cuanto antes las condiciones de seguridad del predio.

    Fundappas volvió a apelar al apoyo y la solidaridad de la comunidad para poder afrontar la situación y continuar con su misión. Se puede colaborar a través de su sitio web www.fundappas.org.uy.

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