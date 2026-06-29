RECIBÍ EL NEWSLETTER
ENVÍAN A VENEZUELA

Embajada de Venezuela y Manos Veneguayas trabajan para recibir donaciones para damnificados del terremoto

Las donaciones son recibidas en los centros de acopio de Manos Veneguayas, en la Embajada de Venezuela y en locales de Fernández Crespo 167 y en Domingo Aramburú 1735.

centros-manos-veneguayas-venezuela

La Embajada de Venezuela y otros centros, como Manos Veneguayas, continúan recibiendo donaciones para enviar a ese país; piden especialmente medicamentos e insumos médicos.

Voluntarias venezolanas dijeron a Subrayado que la iniciativa es una forma de colaborar y sentirse útil con su país y que reciben toallas húmedas, pañales, leche, entre otros elementos higiénicos, alimenticios y medicamentos.

Los centros de acopio de Manos Veneguayas están ubicados en bulevar Artigas 1881, de 13 a 17 horas; Río Branco 1570, las 24 horas; y bulevar Artigas 3131, de 9 a 18 horas.

manos veneguayas crea base de datos para colaborar con damnificados del terremoto en venezuela
Seguí leyendo

Manos Veneguayas crea base de datos para colaborar con damnificados del terremoto en Venezuela

Por su parte, el Consulado de Venezuela en Uruguay más de 15 lugares están funcionando como centros de acopio, algunos de ellos son: la Embajada de Venezuela, ubicada en la calle Rincón 745, de lunes a viernes de 9 a 16 horas y sábados y domingos de 10 a 15 horas.

También los locales ubicados en Domingo Aramburú 1735, de lunes a viernes de 9 a 17 horas y en Fernández Crespo 1671, todos los días de 12 a 23 horas.

CENTROS DONACIONES VENEZUELA

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: AFP. Tarea de rescatistas tras sismos en Venezuela.
temblor en caracas

Fuerte réplica en Venezuela este lunes tras el doble terremoto del miércoles; hay cerca de 1.500 muertos
En rosario, colonia

Un niño de 12 años murió luego de que otro menor le disparara mientras manipulaba el arma de su madre policía
en camino las garzas

Murió un hombre de 70 años al volcar la camioneta que conducía y en la que viajaba con su hijo en Rocha
Desde norteamérica

Tras polémica por decisión de AUF, al menos tres futbolistas de Uruguay retornan a Montevideo en vuelos comerciales
RUTA 6

Dos mujeres murieron y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando circulaban en moto en Canelones

Te puede interesar

Detuvieron a la pareja de la mujer de 66 años hallada muerta con un golpe en la cabeza en su casa
FEMICIDIO COMO HIPÓTESIS

Detuvieron a la pareja de la mujer de 66 años hallada muerta con un golpe en la cabeza en su casa
Yamandú Orsi asume este martes la presidencia pro tempore del Mercosur video
CUMBRE EN PARAGUAY

Yamandú Orsi asume este martes la presidencia pro tempore del Mercosur
Ursea publicó precios de referencia de combustibles para julio: baja de casi $6 en naftas y suba de 1$ en gasoil
AJUSTE DE TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles para julio: baja de casi $6 en naftas y suba de 1$ en gasoil

Dejá tu comentario