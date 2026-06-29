La Embajada de Venezuela y otros centros, como Manos Veneguayas, continúan recibiendo donaciones para enviar a ese país; piden especialmente medicamentos e insumos médicos.
Embajada de Venezuela y Manos Veneguayas trabajan para recibir donaciones para damnificados del terremoto
Las donaciones son recibidas en los centros de acopio de Manos Veneguayas, en la Embajada de Venezuela y en locales de Fernández Crespo 167 y en Domingo Aramburú 1735.
Voluntarias venezolanas dijeron a Subrayado que la iniciativa es una forma de colaborar y sentirse útil con su país y que reciben toallas húmedas, pañales, leche, entre otros elementos higiénicos, alimenticios y medicamentos.
Los centros de acopio de Manos Veneguayas están ubicados en bulevar Artigas 1881, de 13 a 17 horas; Río Branco 1570, las 24 horas; y bulevar Artigas 3131, de 9 a 18 horas.
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Por su parte, el Consulado de Venezuela en Uruguay más de 15 lugares están funcionando como centros de acopio, algunos de ellos son: la Embajada de Venezuela, ubicada en la calle Rincón 745, de lunes a viernes de 9 a 16 horas y sábados y domingos de 10 a 15 horas.
También los locales ubicados en Domingo Aramburú 1735, de lunes a viernes de 9 a 17 horas y en Fernández Crespo 1671, todos los días de 12 a 23 horas.
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