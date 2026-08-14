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ESCUELA 124

Robaron aires acondicionados en escuela de Suárez y los padres organizan una rifa para reponer los equipos

La Policía de Canelones investiga el hecho para dar con los delincuentes. Para colaborar, al 099 985406.

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Delincuentes robaron en la Escuela 124 de Joaquín Suárez, departamento de Canelones. Fue la directora del centro educativo quien realizó la denuncia ante la Policía.

A las 4:30 de la madrugada, fue alertada por la empresa de la alarma que hubo una activación en el centro educativo y que el personal no había encontrado ninguna anomalía.

Cuando la directora llegó a la escuela, próximo a las 7:30 de la mañana, se encontró que se habían llevado dos equipos de aire acondicionado y el motor de un tercero que estaba sobre el techo. Los delincuentes se robaron además un horno eléctrico y varios utensilios de cocina.

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Personal de Policía Científica realizó el relevamiento en el centro educativo y ahora se analizan los elementos recolectados en la escena.

Ahora, padres de alumnos de la escuela hacen una rifa para recaudar fondos y poder reponer lo robado. También, reciben donaciones para recuperar lo llevado por los delincuentes. Para colaborar al 099 985 406.

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