Robaron aires acondicionados en escuela de Suárez y los padres organizan una rifa para reponer los equipos

Delincuentes robaron en la Escuela 124 de Joaquín Suárez, departamento de Canelones. Fue la directora del centro educativo quien realizó la denuncia ante la Policía.

A las 4:30 de la madrugada, fue alertada por la empresa de la alarma que hubo una activación en el centro educativo y que el personal no había encontrado ninguna anomalía.

Cuando la directora llegó a la escuela, próximo a las 7:30 de la mañana, se encontró que se habían llevado dos equipos de aire acondicionado y el motor de un tercero que estaba sobre el techo. Los delincuentes se robaron además un horno eléctrico y varios utensilios de cocina.

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Personal de Policía Científica realizó el relevamiento en el centro educativo y ahora se analizan los elementos recolectados en la escena.

Ahora, padres de alumnos de la escuela hacen una rifa para recaudar fondos y poder reponer lo robado. También, reciben donaciones para recuperar lo llevado por los delincuentes. Para colaborar al 099 985 406.