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VELATORIO DE RADA

"La canción que le quiero dejar al Uruguay", dijo Rada una vez sobre "Mi País" y este jueves la gente la cantó

El cortejo fúnebre parte este viernes a las 11:00 de la mañana desde Isla de Flores y Santiago de Chile hasta el Cementerio del Norte.

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Nombran "Mi País" casi como un himno: el que se canta en la escuela desde hace décadas, el que todos tienen en la mente cuando piensan en Ruben Rada. Dicen que a los uruguayos le dio patriotismo, amor por el país, canciones que no se borrarán nunca. Así, por momentos bajo una llovizna, subían las escalinatas de la puerta principal del Palacio Legislativo quienes se acercaban este jueves al velorio del músico, del compositor, del cantante, del actor, del humorista, del artista.

"'Mi país', esa es la canción que creo que le quiero dejar al Uruguay", decía el propio Ruben Rada y lo cumplió.

Este jueves, los uruguayos la nombraron muchas veces y algunos se animaron a cantarla.

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Las puertas fueron abiertas sobre las 14:00 horas y permanecen así hasta las 21:00. Adentro, silencios o melodías bajas que a veces se llenan con música, pasos de baile y con palmas, flores que iban dejando frente al cajón, abrazos a la familia, una escolta de músicos que acompañan a quienes llevan su apellido y su sangre.

Ruben Rada murió este miércoles 26 de agosto de 2026. Tenía 83 años y desde hacía unas semanas estaba en CTI por una neumonía. Tras conocerse su muerte, una multitud se autoconvocó a la calle Isla de Flores para tocar tambor y cantar sus canciones. Para despedirlo como él quería: con alegría, aunque con un dejo de tristeza de saber que ese artista que parecía inmortal ahora sobrevivirá en los recuerdos y en la música. Este jueves, la oportunidad de despedirlo fue en el Salón de los Pasos Perdidos, ese que abren para velatorios cuando muere alguien que dejó una marca inmensa en el país.

El viernes, a las 11:00 de la mañana, parte el cortejo fúnebre desde Isla de Flores hasta el Cementerio Norte.

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