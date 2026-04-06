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Rige nueva actualización de Meteorología por persistencia de lluvias abundantes

El fenómeno que afecta a 13 departamentos podrá ocasionar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

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"Una depresión atmosférica afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes", indicó el organismo oficial.

Las principales localidades afectadas son:

nueva actualizacion de meteorologia por persistencia de lluvias abundantes; rige para 13 departamentos
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Nueva actualización de Meteorología por persistencia de lluvias abundantes; rige para 13 departamentos

Artigas: Todo el departamento.

Cerro Largo: Todo el departamento.

Colonia: Agraciada.

Durazno: Todo el departamento.

Flores: Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad.Florida : Cerro Chato.

Paysandú: Todo el departamento.

Río Negro: Todo el departamento.

Rivera: Todo el departamento.

Rocha: Cebollatí.

Salto: Todo el departamento.

Soriano: Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso y Villa Soriano.

Tacuarembó: Todo el departamento.

Treinta y Tres: Todo el departamento.

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