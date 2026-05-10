Incautaron rifles, escopeta y electrodomésticos en allanamientos y hay personas tres personas condenadas y un imputado en Maldonado. Los objetos habían sido robados en una casa de campo en la zona de Garzón.
Rifles, escopeta y electrodomésticos incautados en allanamientos en Maldonado; hay tres condenados
Un joven de 26 años fue imputado y aguarda con arresto domiciliario y tobillera. Parte de los objetos habían sido hurtados de una casa de campo en Garzón.
También se incautó marihuana y dinero en efectivo.
La operación, denominada "Campaña", comenzó luego de que robaran el 27 de abril por la noche en una casa de campo.
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Las sospechas llevaron a la Policía a realizar allanamientos en los barrios Perlita, Cerro Pelado, Benedetti y El Tizón, en la ciudad de Maldonado, con apoyo de GRT, seccional de San Carlos y Comisaría de Violencia de Género, el viernes pasado.
Allí se detuvo a un hombre de 55 años y tres jóvenes de 24, 26 y 20, e incautaron las armas y los electrodomésticos.
Las condenas son de dos años y cuatro meses para el de 24 años, por un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas en régimen de reiteración real, con un delito de receptación y un delito de hurto agravado, y un delito de tráfico interno de arma de fuego y municiones. Para el de 20 años, dos años y cinco meses, por un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas en régimen de reiteración real con dos delitos de hurto agravados y un delito de tráfico interno de arma de fuego y municiones.
En tanto, el hombre de 55 años deberá cumplir ocho meses de libertad a prueba y el de 26 años va a arresto domiciliario preventivo, con tobillera, por 120 días, mientras continúa la investigación.
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