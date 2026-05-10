RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Rifles, escopeta y electrodomésticos incautados en allanamientos en Maldonado; hay tres condenados

Un joven de 26 años fue imputado y aguarda con arresto domiciliario y tobillera. Parte de los objetos habían sido hurtados de una casa de campo en Garzón.

incautacion-maldonado-1

Incautaron rifles, escopeta y electrodomésticos en allanamientos y hay personas tres personas condenadas y un imputado en Maldonado. Los objetos habían sido robados en una casa de campo en la zona de Garzón.

También se incautó marihuana y dinero en efectivo.

La operación, denominada "Campaña", comenzó luego de que robaran el 27 de abril por la noche en una casa de campo.

condenaron a un hombre de 45 anos por secuestro de una mujer en pando por supuesta deuda de dinero, informo jefatura
Seguí leyendo

Condenaron a un hombre de 45 años por secuestro de una mujer en Pando por "supuesta deuda de dinero", informó Jefatura

Las sospechas llevaron a la Policía a realizar allanamientos en los barrios Perlita, Cerro Pelado, Benedetti y El Tizón, en la ciudad de Maldonado, con apoyo de GRT, seccional de San Carlos y Comisaría de Violencia de Género, el viernes pasado.

Allí se detuvo a un hombre de 55 años y tres jóvenes de 24, 26 y 20, e incautaron las armas y los electrodomésticos.

Las condenas son de dos años y cuatro meses para el de 24 años, por un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas en régimen de reiteración real, con un delito de receptación y un delito de hurto agravado, y un delito de tráfico interno de arma de fuego y municiones. Para el de 20 años, dos años y cinco meses, por un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas en régimen de reiteración real con dos delitos de hurto agravados y un delito de tráfico interno de arma de fuego y municiones.

En tanto, el hombre de 55 años deberá cumplir ocho meses de libertad a prueba y el de 26 años va a arresto domiciliario preventivo, con tobillera, por 120 días, mientras continúa la investigación.

Temas de la nota

Lo más visto

Camioneta que trasladaba a seis adolescentes chocó con un auto en la madrugada, en Av. Italia
MONTEVIDEO

Camioneta que trasladaba a seis adolescentes chocó con un auto en la madrugada, en Av. Italia
Agustina pérez, experta en ciberseguridad

Damnificada por ciberataque a Antel hizo denuncia penal y reclamó saber qué datos fueron vulnerados
GABOTO Y MERCEDES

Dueño de local afectado por siniestro en Cordón: "Vinimos y vimos un auto metido en el consultorio"
GABOTO Y MERCEDES

A contramano y alcoholizado causó choque en Cordón; un vehículo quedó a centímetros de personas en situación de calle
frontera En artigas

Investigan a un comisario y a una fiscal por intentar ingresar a Bella Unión 200 litros de pintura desde Brasil

Te puede interesar

A contramano y alcoholizado causó choque en Cordón; un vehículo quedó a centímetros de personas en situación de calle video
GABOTO Y MERCEDES

A contramano y alcoholizado causó choque en Cordón; un vehículo quedó a centímetros de personas en situación de calle
Dueño de local afectado por siniestro en Cordón: Vinimos y vimos un auto metido en el consultorio video
GABOTO Y MERCEDES

Dueño de local afectado por siniestro en Cordón: "Vinimos y vimos un auto metido en el consultorio"
Operativo por frío asistió a 3.215 personas en la noche del sábado; hubo 10 detenidos por desacato video
MONTEVIDEO E INTERIOR

Operativo por frío asistió a 3.215 personas en la noche del sábado; hubo 10 detenidos por desacato

Dejá tu comentario