Rifles, escopeta y electrodomésticos incautados en allanamientos en Maldonado; hay tres condenados

Incautaron rifles , escopeta y electrodomésticos en allanamientos y hay personas tres personas condenadas y un imputado en Maldonado . Los objetos habían sido robados en una casa de campo en la zona de Garzón.

La operación, denominada "Campaña", comenzó luego de que robaran el 27 de abril por la noche en una casa de campo.

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Las sospechas llevaron a la Policía a realizar allanamientos en los barrios Perlita, Cerro Pelado, Benedetti y El Tizón, en la ciudad de Maldonado, con apoyo de GRT, seccional de San Carlos y Comisaría de Violencia de Género, el viernes pasado.

Allí se detuvo a un hombre de 55 años y tres jóvenes de 24, 26 y 20, e incautaron las armas y los electrodomésticos.

Las condenas son de dos años y cuatro meses para el de 24 años, por un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas en régimen de reiteración real, con un delito de receptación y un delito de hurto agravado, y un delito de tráfico interno de arma de fuego y municiones. Para el de 20 años, dos años y cinco meses, por un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas en régimen de reiteración real con dos delitos de hurto agravados y un delito de tráfico interno de arma de fuego y municiones.

En tanto, el hombre de 55 años deberá cumplir ocho meses de libertad a prueba y el de 26 años va a arresto domiciliario preventivo, con tobillera, por 120 días, mientras continúa la investigación.