Richard Read con Subrayado tras su renuncia en la FNC luego de 48 años: "Me voy con la frente en alto y las manos limpias"

El histórico dirigente de la bebida, Richard Read , anunció su renuncia a la Fábrica Nacional de Cervezas (FCN) luego de 48 años de trabajo.

Read es, sin discusión, uno de los rostros más conocidos del sindicalismo nacional. Su voz se escuchó por primera vez públicamente en el recordado acto del 1° de Mayo de 1983.

En diálogo con Subrayado, dijo que son ciclos. "Cuando el año pasado me convocaron al Senado para ocupar la banca de senador dije que no es para mí. Recibí más puteadas que tambor en las Llamadas. Y ahí empecé a procesar, es hora de terminar este ciclo laboral. Esperé fin de año, entonces dije lo resolveré con la familia estos días, voy a ir a renunciar; y hoy de mañana aparecí con una cartita renunciando en la fábrica", contó.

Y añadió: "Me siento bárbaro, me siento bien, recorrí la fábrica, la recorrí toda, hablé con casi todo el mundo, había dos gerentes, una gerenta y un gerente que me trataron muy bien obviamente, no lo esperaban, fue de sorpresa, yo no había anunciado esto".

Polémico, frontal, admirado por varios y cuestionado por otros Richard Read fue protagonista de conflictos y acuerdos, zurciendo entre la política, el poder económico, el empresariado y sus compañeros sindicalistas.

Pero su pensamiento cruzó las fronteras de la lucha sindical y Read comenzó a molestar con sus preocupaciones por el futuro de los jóvenes, el acceso a la educación de calidad y el trabajo.

Read recordó que su primer trabajo fue como lechero cuando tenía 12 años, posteriormente trabajó en la pesca, y ahí apareció el llamado a concurso para ingresar a la FNC. "Me fui a preparar, salí segundo y entré, hasta el día de hoy. Allá por el año 81 la dictadura publica que se habilitaba a formar gremios, no hablaban de sindicatos y los viejos me dijeron tenés que agarrar vos".

Para Read, el Sindicato de la Bebida es su vida, su ADN. "Un botija del Cerrito con Primaria terminada y punto; me formé ahí adentro".

Read fue un joven de melena larga, que llevaba la voz cantante del Sindicato de la Bebida y que se dirigía a los trabajadores en el primer acto masivo durante la dictadura militar, desde ese día su rostro, su voz, sus ideas y pensamientos permanecieron sin vacilar en la vidriera pública del quehacer nacional.

Consultado sobre qué cree que dice la gente cuando se da vuelta, Read respondió:"A mí me interesa que las personas que yo quiero y que estimo y que respeto tengan de mí una buena impresión y que si es posible en vida me lo digan. Después lo demás Antón Pirulero, que cada cual atienda su juego".

“Me voy con la frente en alto y las manos limpias. Orgulloso del gremio”, escribió en las redes sociales.