Revocan prisión preventiva de Radiccioni hasta que quede firme la condena; mató a sus socios en 2023

“La medida cautelar de prisión preventiva no se trata de una sanción, por lo que su imposición depende de que existan motivos razonables y proporcionales que la justifiquen. Y el peligro de fuga no puede ser apreciado esquemáticamente, según criterios abstractos, sino con arreglo al claro texto de la ley, sólo en razón de las circunstancias del caso particular”, sostiene el tribunal en la sentencia, y agrega: “Así, de la gravedad de la imputación y del monto de la pena recaída en primera instancia, no se puede derivar necesariamente la sospecha de fuga”.

El doble homicidio ocurrió en la fábrica de ticholos (bloques) propiedad del homicida en Empalme Olmos.

El empresario discutió con sus socios, de 42 y 30 años, y les disparó.