Reunión tripartita por Conaprole: empresa y sindicato presentarán propuestas y el viernes habrá nueva instancia

Una reunión tripartita se realizó este martes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ( MTSS ) por el conflicto en Conaprole tras el anuncio de cierre de la planta de Rivera.

En el encuentro, integrantes de la cooperativa y del sindicato expusieron sus puntos de vista y quedaron en presentar sus propuestas para el que ministerio las analice y convoque a una nueva instancia de negociación para el viernes. También participaron los Ministerios de Industria, Energía y Minería (MIEM) y de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ).

El dirigente del sindicato de Conaprole, Luis Goichea, afirmó que los trabajadores analizarán en asamblea la propuesta y la posibilidad de un ámbito de negociación por la situación de la planta de Rivera, "creemos que podía encausarse la situación actual conflictiva", adelantó.

Goichea aseguró que "quedó claro" que "no hay ninguna decisión, de una u otra parte, que sea definitiva" respecto al cierre de la planta. "Van a ser 15 días de intensas negociaciones", anticipó y apostó al diálogo para avanzar hacia un acuerdo. El sindicalista consideró que hay elementos para que la empresa analice la continuidad de la producción en el norte del país.

"Nosotros no estamos hablando nada fuera de Conaprole en Rivera", afirmó al referirse al camino por el que irán los trabajadores, con respecto a una eventual cooperativa o que otros capitales se hagan cargo de la unidad. Apostarán al sostenimiento de la planta y mejorar su gestión, pensando en el mercado brasileño.

Goichea indicó que de acuerdo a los balances de Conaprole, la planta de Rivera solo en leche en los últimos dos ejercicios dejó ganancias por 700.000 dólares sin considerar el centro de distribución.

En tanto, el presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, sostuvo que los trabajadores de Rivera están en seguro de paro y que por lo tanto, no se hace inminente la adopción de una decisión sobre la planta. Sin embargo, recordó que una parte de los trabajadores accedió a la propuesta de la empresa de trasladarse y uno se jubilará.

"Ojalá se llegue a la voluntad de tener la reunión el viernes y empezar a discutir ya más profundamente los temas", indicó Fernández, quien negó que haya desabastecimiento de productos al norte del río Negro y que la faltante obedece a las medidas dispuestas por el sindicato en el marco del conflicto.

Reiteró la importancia de la viabilidad y que la planta ha perdido una parte importante de su venta y que hoy cuenta con niveles muy bajos de producción.