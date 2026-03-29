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Río de la plata

Hombre cayó al agua desde una embarcación que salió de Puerto del Buceo y hay operativo de búsqueda

Uno de los dos tripulantes cayó de la embarcación en medio de lluvia intensa y viento, mientras que el otro logró regresar a tierra y avisar.

Foto: Yanina Gasañol, Subrayado. Operativo en Puerto del Buceo, Montevideo.

Foto: Yanina Gasañol, Subrayado. Operativo en Puerto del Buceo, Montevideo.

Un hombre es buscado por Prefectura luego de caer al agua desde una embarcación que había salido del Puerto del Buceo, en Montevideo. Ocurre en medio de condiciones adversas de tiempo.

Según la información a la que accedió Subrayado, la lancha había partido con dos tripulantes cuando, en momentos de lluvia intensa y viento, uno de ellos cayó al agua. El otro hombre logró regresar a tierra.

Prefectura inició un operativo de búsqueda en la zona, con apoyo de los compañeros de la víctima, que se sumaron a las tareas con sus embarcaciones.

Foto: Subrayado.
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Compañeros del hombre dijeron a Subrayado que habían salido a primera hora de este domingo a buscar pesca, luego de haber colocado redes durante la noche previa por la demanda de Semana de Turismo.

El hombre tiene entre 50 y 60 años y experiencia en el río, agregaron.

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