Hombre cayó al agua desde una embarcación que salió de Puerto del Buceo y hay operativo de búsqueda

Un hombre es buscado por Prefectura luego de caer al agua desde una embarcación que había salido del Puerto del Buceo , en Montevideo. Ocurre en medio de condiciones adversas de tiempo.

Según la información a la que accedió Subrayado, la lancha había partido con dos tripulantes cuando, en momentos de lluvia intensa y viento, uno de ellos cayó al agua. El otro hombre logró regresar a tierra.

Prefectura inició un operativo de búsqueda en la zona, con apoyo de los compañeros de la víctima, que se sumaron a las tareas con sus embarcaciones.

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Embed Prefectura desplegó operativo de búsqueda en el Río de la Plata, tras la caída del hombre al agua. https://t.co/zh9Uic9vw3



@YaninaGasanol pic.twitter.com/7OLo1wSvgS — Subrayado (@Subrayado) March 29, 2026

Compañeros del hombre dijeron a Subrayado que habían salido a primera hora de este domingo a buscar pesca, luego de haber colocado redes durante la noche previa por la demanda de Semana de Turismo.

El hombre tiene entre 50 y 60 años y experiencia en el río, agregaron.