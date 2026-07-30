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Rescatan 25 gatos que quedaron atrapados en un shopping tras terremoto en Japón

El shopping quedó destruido de forma parcial por una explosión tras el fuerte terremoto del martes en Kumamoto, Japón.

Foto: AFP.

Foto: AFP.

Veinticinco gatos que quedaron atrapados dentro de un centro comercial en Japón, parcialmente destruido por una explosión tras un fuerte terremoto, fueron rescatados, informó el jueves el operador del lugar, lo que provocó un gran alivio en redes sociales.

Momo, Kohaku, Tango, Shandy —un peludo gato de bosque de Noruega— y los demás se encontraban en el Cat Café MOFF, ubicado en la planta baja del centro comercial Aeon en Kashima, cuando el martes se produjo el devastador sismo de magnitud 7,1.

El centro comercial fue evacuado y los empleados regresaron para rescatar a los gatos cuando una enorme explosión sacudió el edificio, según el establecimiento.

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Al menos 34 personas murieron por el terremoto, según las autoridades de la región suroccidental de Kumamoto.

El miércoles, con permiso del cuerpo de bomberos, la policía y el operador del centro comercial, el gerente de MOFF ingresó al edificio y rescató sanos y salvos a los 25 gatos, que se encontraban ilesos.

Los animales llegaron sanos y salvos más tarde a la ciudad de Hiroshima, en el oeste de Japón, donde la empresa cuenta con otro café de gatos, informó.

Un artículo en línea sobre el milagroso rescate de los gatos, publicado en X por Livedoor News, obtuvo 7,9 millones de visitas.

Algunos usuarios expresaron su alivio tras conocer la noticia, aunque otros dijeron esperar que los gatos sean adoptados y no regresen al café de gatos, un tipo de establecimiento que es objeto de controversia.

Otros criticaron que la gente se centrara en los animales en lugar de en las víctimas humanas del centro comercial, donde se encontraron siete cuerpos.

FUENTE: AFP.

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