Requerido en Salto: mató a un hombre en el marco de una rapiña y la policía pide ayuda para dar con su paradero

La Policía de Salto emitió una alerta para la captura del autor de un homicidio ocurrido el 24 de junio en el barrio Calafí, en la zona noreste de la ciudad. Su cómplice ya fue detenido y condenado.
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Por el hecho, que ocurrió el 24 de junio en barrio Calafi de Salto, hay otro condenado. De acuerdo a la investigación, ambos asaltaron a un hombre que llegaba a su casa para robarle la moto.
El requerido es Franco Yosemir Barboza Rodríguez, de 26 años de edad.
El hecho se registró cuando un hombre de 37 años llegaba en moto a su casa y fue abordado por dos individuos, uno, el requerido. Estos le dieron un disparo y le robaron la moto.
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Tras la búsqueda, la Policía encontró la moto y a uno de los rapiñeros, que fue condenado. Barboza Rodríguez fue identificado como el autor del homicidio.
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