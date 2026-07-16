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Calle paraguay

Choque múltiple en Aguada incluyó a dos camiones, un taxi y un auto estacionado; hubo heridos

El accidente ocurrió en Paraguay esquina General Pacheco. Hubo dos lesionados: el conductor del taxi y un pasajero.

Según testigos, el camión de gran porte no respetó el cartel de Pare.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un choque múltiple ocurrió en el mediodía de este jueves en el barrio Aguada en Montevideo. Fue en Paraguay esquina General Pacheco.

Los vehículos involucrados fueron un camión de gran porte, otro más pequeño, un taxi y un auto que estaba estacionado, que también sufrió un impacto.

Hubo dos lesionados leves: el conductor del taxi y un pasajero.

Foto: Subrayado.
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El camión más grande circulaba por General Pacheco, donde hay un cartel de Pare. Según testigos, no respetó la señalización y chocó contra el taxi, que circulaba por Paraguay. En tanto, el camión circulaba hacia el otro lado por la calle Mendoza, que comienza allí.

Las autoridades buscarán determinar las responsabilidades.

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