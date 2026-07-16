Un choque múltiple ocurrió en el mediodía de este jueves en el barrio Aguada en Montevideo. Fue en Paraguay esquina General Pacheco.
Choque múltiple en Aguada incluyó a dos camiones, un taxi y un auto estacionado; hubo heridos
El accidente ocurrió en Paraguay esquina General Pacheco. Hubo dos lesionados: el conductor del taxi y un pasajero.
Los vehículos involucrados fueron un camión de gran porte, otro más pequeño, un taxi y un auto que estaba estacionado, que también sufrió un impacto.
Hubo dos lesionados leves: el conductor del taxi y un pasajero.
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El camión más grande circulaba por General Pacheco, donde hay un cartel de Pare. Según testigos, no respetó la señalización y chocó contra el taxi, que circulaba por Paraguay. En tanto, el camión circulaba hacia el otro lado por la calle Mendoza, que comienza allí.
Las autoridades buscarán determinar las responsabilidades.
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