EL PINAR, CANELONES

Llevaba 15 kilos de cocaína en su auto; la policía lo detuvo, lo imputaron y condenaron a 4 años de cárcel

Un hombre de 50 años fue detenido en El Pinar cuando llevaba en su auto 15 kilos de cocaína. Ya fue condenado a cuatro años de cárcel.

cocaína-el-pinar-canelones-foto-policía

La Brigada Antidrogas de Canelones detuvo a un hombre de 50 años que iba en su auto con 15 kilos de cocaína.

La policía tenía información de que se estaba comercializando la droga y pusieron el foco en un hombre que movía esa droga en al zona de El Pinar.

El viernes se montó un operativo para poder capturarlo circulando con la droga. En un control vehicular en la ruta Interbalnearia vieron al hombre en un auto negro pero este, al ver a la Policía intento escapar.

El ministro Carlos Negro junto a la subsecretaria Gabriela Valverde y el director de Policía Nacional Azambuya. Foto: FocoUy
De todas maneras los efectivos bloquearon el paso y detuvieron al hombre, único ocupante del vehículo.

Dentro del auto, en el asiento trasero, encontraron un bolso negro que contenía 19 paquetes de cocaína y mas de 50.000 pesos.

El valor de la droga incautada se estimo en 150.000 dólares entre narcos, y 500.000 dólares fraccionada para venta a fraccionada.

El hombre fue puesto a disposición de la justicia y terminó condenado a la pena de cuatro años de cárcel como autor de un delito de tráfico ilícito de sustancia estupefacientes en la modalidad de transporte y un delito de asistencia al narcotráfico.

