RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN LA RAMBLA DE MONTEVIDEO

Reprograman el Cosquín Rock Uruguay por pronóstico de tormentas para el sábado

Las entradas mantienen validez. "Es una edición muy ambiciosa, con mucha inversión, con proyecto de seguir creciendo. Con un desafío muy grande que es poner la grilla de dos días, completa en un solo día", había adelantado el fundador del festival sobre lo previsto para el fin de semana.

cosquin-rock-21-de-marzo-rambla

La producción del Cosquín Rock Uruguay resolvió reprogramar el festival y pasarlo del sábado para el domingo 22 de marzo, debido al pronóstico por tormentas.

"Queremos garantizar el cuidado y la experiencia para que la sexta edición sea puro disfrute", señala el comunicado.

Los organizadores explicaron que las entradas mantienen validez y que los horarios de apertura de puertas y de los diferentes espectáculos serán difundidos en redes sociales oficiales del festival.

cosquin rock uruguay 2026: nueva locacion, con uno de los escenarios en 360º y la grilla de mas de 30 artistas
Seguí leyendo

Cosquín Rock Uruguay 2026: nueva locación, con uno de los escenarios en 360º y la grilla de más de 30 artistas

"Es una edición muy ambiciosa, con mucha inversión, con proyecto de seguir creciendo. Con un desafío muy grande que es poner la grilla de dos días, completa en un solo día", dijo José Palazzo, fundador del festival, la semana pasada.

"La grilla tiene a artistas argentinos muy importantes también. Está la vuelta de Illya Kuryaki and the Valderramas, que no tocan hace un año en Argentina y no han tocado habitualmente tras una gira por Centro América, así que es un lujazo que además una banda integrada por algunos uruguayos, con Rada y Fattoruso también en esas ligas", mencionó .

"Vamos a tener cuatro escenarios simultáneos. La decisión tuvo que ver con apostar a que el festival siga siendo cada vez más masivo, por más que económicamente sea distinto y haya que invertir muchísimo dinero. Vamos a invertir más de 1.800.000 dólares en esto. Va a generar un impacto económico en la región muy importante", agregó. Uno de los escenarios tendrá disposición 360º.

image
Temas de la nota

Lo más visto

video
CRONOGRAMA

BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del 30 de marzo por Semana de Turismo
CIUDAD DE LA COSTA

Fue a denunciar que perdió el documento y terminó detenido por librar cheques sin fondos
POR CUESTIONES DE SEGURIDAD

Dos empresas de ómnibus prohíben traslado en bodegas de bicicletas y monopatines con baterías de litio
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Nubel Cisneros: sigue el calor de tarde y el sábado desmejora con tormentas y lluvias
QUÉ MIDE EL RANKING DE FELICIDAD

Salió el nuevo ranking de felicidad mundial y otra vez lidera Finlandia; ¿en qué puesto está Uruguay?

Te puede interesar

Prisión preventiva por 180 días para el hombre que asesinó a su expareja en presencia de sus hijos en Artigas
IMPUTADO POR FEMICIDIO

Prisión preventiva por 180 días para el hombre que asesinó a su expareja en presencia de sus hijos en Artigas
Nunca pude imaginar que sería capaz de hacer esto, dijo hermano de Silvia, la mujer asesinada por su expareja en Artigas
PIDE JUSTICIA

"Nunca pude imaginar que sería capaz de hacer esto", dijo hermano de Silvia, la mujer asesinada por su expareja en Artigas
Reprograman el Cosquín Rock Uruguay por pronóstico de tormentas para el sábado
EN LA RAMBLA DE MONTEVIDEO

Reprograman el Cosquín Rock Uruguay por pronóstico de tormentas para el sábado

Dejá tu comentario