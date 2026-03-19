Reprograman el Cosquín Rock Uruguay por pronóstico de tormentas para el sábado

La producción del Cosquín Rock Uruguay resolvió reprogramar el festival y pasarlo del sábado para el domingo 22 de marzo, debido al pronóstico por tormentas.

"Queremos garantizar el cuidado y la experiencia para que la sexta edición sea puro disfrute", señala el comunicado.

Los organizadores explicaron que las entradas mantienen validez y que los horarios de apertura de puertas y de los diferentes espectáculos serán difundidos en redes sociales oficiales del festival.

Seguí leyendo Cosquín Rock Uruguay 2026: nueva locación, con uno de los escenarios en 360º y la grilla de más de 30 artistas

"Es una edición muy ambiciosa, con mucha inversión, con proyecto de seguir creciendo. Con un desafío muy grande que es poner la grilla de dos días, completa en un solo día", dijo José Palazzo, fundador del festival, la semana pasada.

"La grilla tiene a artistas argentinos muy importantes también. Está la vuelta de Illya Kuryaki and the Valderramas, que no tocan hace un año en Argentina y no han tocado habitualmente tras una gira por Centro América, así que es un lujazo que además una banda integrada por algunos uruguayos, con Rada y Fattoruso también en esas ligas", mencionó .

"Vamos a tener cuatro escenarios simultáneos. La decisión tuvo que ver con apostar a que el festival siga siendo cada vez más masivo, por más que económicamente sea distinto y haya que invertir muchísimo dinero. Vamos a invertir más de 1.800.000 dólares en esto. Va a generar un impacto económico en la región muy importante", agregó. Uno de los escenarios tendrá disposición 360º.