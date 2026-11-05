El presidente de Paraguay Santiago Peña renunció a su cargo este jueves al mediodía, en momentos en que la Cámara de Diputados avanzaba en el juicio político en su contra, por considerarlo responsable del quiebre del banco Ueno, que dejó a la mitad de la población del país sin sus ahorros y cuentas personales.
Renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña, tras iniciarse un juicio político en su contra por la quiebra del banco Ueno
Santiago Peña renunció este jueves a la Presidencia de Paraguay tras perder el apoyo incluso de su partido político, y cuando la Cámara de Diputados inició el juicio político en su contra.
Peña era accionista del banco hasta el 2025, y tras el cierre del banco perdió el respaldo incluso de su partido en el gobierno.
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En vivo: diputados de Paraguay debaten el juicio político contra el presidente Santiago Peña y le piden que renuncie
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