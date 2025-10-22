RECIBÍ EL NEWSLETTER
Renunció el canciller de Argentina Gerardo Werthein tras permanecer menos de un año en su cargo

La renuncia fue presentada en la noche del martes al presidente Javier Milei con fecha del lunes próximo, después de las elecciones legislativas del domingo 26.

Gerardo Werthein renunció en las últimas horas como canciller de Argentina tras permanecer menos de un año en su cargo. La renuncia fue presentada en la noche del martes al presidente Javier Milei con fecha del lunes próximo, después de las elecciones legislativas, informó La Nación.

La renuncia de Werthein obedecería al malestar del canciller con el asesor presidencial Santiago Caputo por cuestionamientos públicos recibidos y ante la falta de respaldo explícito de Milei a su ministro de Relaciones Exteriores.

Fuentes de Cancillería reconocieron a La Nación que Werthein estaba "cansado de que lo operen" desde las redes sociales y medios de comunicación.

Además, había sido cuestionado en la interna luego de la fallida reunión bilateral entre Milei y Trump, en la que el presidente de Estados Unidos condicionó el apoyo financiero a Argentina al triunfo de La Libertad Avanza este domingo 26.

Werthein asumió el 4 de noviembre de 2024 en lugar de Diana Mondino tras la decisión de Milei de echar a la canciller por votar en la ONU contra el embargo a Cuba y tras poner en marcha una auditoría para "identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad" en la Cancillería.

Entre los reemplazantes, figuran los nombres de Nahuel Sotelo, actual secretario de Culto; Úrsula Basset, directora de Derechos Humanos de la Cancillería; Luis María Kreckler, cónsul en San Pablo; Guillermo Francos, jefe de Gabinete; y Fulvio Pompeo, exsecretario de Asuntos Estratégicos en el gobierno de Macri.

