Renuncia de neurocirujanos: "No todo se puede resolver en el mismo momento, pero todo se encaminó", dijo Danza

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, aseguró este martes que muchos de los problemas señalados por los neurocirujanos que renunciaron al Hospital Pereira Rossell "ya venían de antes". "El Pereira tenía sus dificultades y hubo que ir afrontando, todo a su debido tiempo", afirmó.

En un mensaje a la población, Danza sostuvo que se están afrontando los problemas estructurales del centro hospitalario al mayor ritmo dentro de las posibilidades presupuestales "con prisa y sin pausa, tratando de atender todas las necesidades, que son muchas, al mismo tiempo".

Previo a la renuncia de los neurocirujanos, los profesionales habían presentado cartas manifestando algunas necesidades. Al respecto, Danza indicó que "en ese momento, se tomaron todas previsiones para solucionar los problemas". Mencionó la compra de colchones, la reparación del sistema de aspiración central y la renovación de parte del instrumental. Con respecto a la compra de un nuevo microscopio, que tiene un valor de 300.000 dólares, las autoridades apostaron a que el actual siguiera funcionando. "No todo se puede resolver en el mismo momento, pero todo se encaminó", aseguró.

Danza participó este martes en la firma de un acuerdo para fortalecer las capacidades en los servicios médicos entre ASSE y la cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.

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