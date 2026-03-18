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Liga de campeones

Remontada histórica del Sporting: el uruguayo Maxi Araújo anotó uno de los cinco goles y dio vuelta la serie

El equipo portugués perdía 3-0 la serie, ganó 5-0 en la prórroga y avanzó en la Champions League. Maxi Araújo hizo el gol que dio vuelta la serie.

Foto: AFP. Maxi Araújo juega en Sporting Cristal de Portugal.

Foto: AFP. Maxi Araújo juega en Sporting Cristal de Portugal.

El Sporting de Portugal protagonizó una remontada impactante este martes en Lisboa: tras caer 3-0 en la ida ante el Bodo/Glimt, goleó 5-0 en la vuelta y se metió en los cuartos de final de la Liga de Campeones. En ese desenlace, el uruguayo Maximiliano Araújo tuvo un papel clave al marcar el gol que terminó de dar vuelta la serie en el alargue.

El conjunto portugués había logrado igualar la eliminatoria en los 90 minutos con goles de Gonçalo Inacio (34'), Pedro Gonçalves (61') y el colombiano Luis Suárez (78', de penal). Así, el cruce se fue a la prórroga con un 3-3 global.

Apenas iniciado el alargue, Araújo apareció para cambiar la historia: recuperó la pelota dentro del área y definió de izquierda para poner el 4-0 (92') y completar la remontada. Ya con el rival golpeado, Rafael Nel liquidó el partido en el cierre (120+1').

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Con un estadio José Alvalade colmado, el Sporting empujó desde el inicio y abrió el marcador antes del descanso con un cabezazo de Inacio tras un córner. El Bodo/Glimt, que había sido la sorpresa del torneo tras eliminar al Inter de Milán, también generó peligro, incluso con un cabezazo al travesaño de Bjortuft (42').

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En el segundo tiempo, los noruegos volvieron a avisar, pero Rui Silva respondió con una atajada clave. Con el correr de los minutos, el equipo local se adueñó del partido y encontró el segundo gol tras una gran jugada de Francisco Trincao, que asistió a Gonçalves.

El tercero llegó desde los once pasos tras una mano en el área, y Suárez no falló para igualar la serie. Antes del final, el Sporting tuvo chances de evitar la prórroga, pero no logró concretarlas.

En el tiempo extra, el gol de Araújo terminó de inclinar la balanza y sellar una remontada que deja al Sporting entre los ocho mejores de Europa por primera vez desde 1983. Su próximo rival saldrá del cruce entre Arsenal y Bayer Leverkusen.

Con información de AFP.

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