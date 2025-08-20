Registran por primera vez un oso hormiguero chico en la Reserva Natural de Salus: fue captado en cámaras trampa

Un oso hormiguero chico fue registrado por primera vez en la Reserva Natural de Salus, el pasado 2 de agosto en la nochecita, informó la compañía en un comunicado.

Esta especie, que también se conoce como Tamanduá, integra la lista prioritaria para su conservación en Uruguay y fue captada por las cámaras trampas instaladas en la reserva.

"El hecho de que comiencen a aparecer especies que no estaban previamente documentadas es una clara señal de que nuestras decisiones de conservación de ecosistemas están teniendo un efecto positivo. Los animales eligen estos lugares porque 'evalúan' continuamente dónde se sienten más protegidos y dónde pueden encontrar el alimento necesario para subsistir", señala expresa el Ing. Agr. Eduardo Méndez, responsable de la Reserva Natural Salus, en el comunicado.

oso hormiguero salus 2

Su dieta, indica el ingeniero, se basa en hormigas y termitas. "Su aparición en la Reserva sugiere que el área de monte autóctono de la Reserva ofrece un hábitat adecuado y fuente de alimento para esta especie", sostiene el texto.

Para quienes trabajan en la reserva, el desafío ahora es mitigar y manejar amenazas posibles para las especies en esas áreas, para lo que deben "reforzar el control, la vigilancia y la conservación del hábitat de estos valiosos animales".