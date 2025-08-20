RECIBÍ EL NEWSLETTER
LAVALLEJA

Registran por primera vez un oso hormiguero chico en la Reserva Natural de Salus: fue captado en cámaras trampa

"Los animales eligen estos lugares porque 'evalúan' continuamente dónde se sienten más protegidos y dónde pueden encontrar el alimento necesario", explicó el responsable de la reserva.

oso hormiguero salus 3
oso hormiguero salus 2
oso hormiguero salus 1

Un oso hormiguero chico fue registrado por primera vez en la Reserva Natural de Salus, el pasado 2 de agosto en la nochecita, informó la compañía en un comunicado.

Esta especie, que también se conoce como Tamanduá, integra la lista prioritaria para su conservación en Uruguay y fue captada por las cámaras trampas instaladas en la reserva.

"El hecho de que comiencen a aparecer especies que no estaban previamente documentadas es una clara señal de que nuestras decisiones de conservación de ecosistemas están teniendo un efecto positivo. Los animales eligen estos lugares porque 'evalúan' continuamente dónde se sienten más protegidos y dónde pueden encontrar el alimento necesario para subsistir", señala expresa el Ing. Agr. Eduardo Méndez, responsable de la Reserva Natural Salus, en el comunicado.

lustemberg dijo que variantes de covid se han dado en cuadros leves; msp prorrogo un mes vacunacion contra la gripe
Seguí leyendo

Lustemberg dijo que variantes de covid se han dado en cuadros leves; MSP prorrogó un mes vacunación contra la gripe
oso hormiguero salus 2

Su dieta, indica el ingeniero, se basa en hormigas y termitas. "Su aparición en la Reserva sugiere que el área de monte autóctono de la Reserva ofrece un hábitat adecuado y fuente de alimento para esta especie", sostiene el texto.

Para quienes trabajan en la reserva, el desafío ahora es mitigar y manejar amenazas posibles para las especies en esas áreas, para lo que deben "reforzar el control, la vigilancia y la conservación del hábitat de estos valiosos animales".

oso hormiguero salus 1

Temas de la nota

Lo más visto

video
FILICIDIO Y SUICIDIO

Murió el militar retirado que se disparó en la cabeza tras asesinar a tiros a su hija de 13 años en Maldonado
tragedia en maldonado

Adolescente traída desde Uganda por su padre estaba en proceso de vinculación con INAU: él la mató en una clínica de Maldonado
MALDONADO

Adolescente asesinada por su padre lo había denunciado ante el INAU y el hombre cumplió medidas cautelares hasta mayo
POLICIALES

Un hombre mató a su hija de 13 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado
MALDONADO

Escuela a la que concurría la adolescente asesinada por su padre permanecerá cerrada este miércoles

Te puede interesar

Lustemberg dijo que variantes de covid se han dado en cuadros leves; MSP prorrogó un mes vacunación contra la gripe video
SALUD PÚBLICA

Lustemberg dijo que variantes de covid se han dado en cuadros leves; MSP prorrogó un mes vacunación contra la gripe
Circula en Uruguay variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19: los síntomas y características
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Circula en Uruguay variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19: los síntomas y características
Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda
RAMBLA MÉXICO Y PERINETTI

Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda

Dejá tu comentario