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MONTEVIDEO

Registran ataque a balazos contra una casa en Marconi, a unas seis cuadras de donde el martes hubo 50 disparos

La balacera ocurrió en Timbués y Luis Galvani en la tarde de este jueves.

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Hubo un ataque a balazos en la zona del barrio Marconi, en Timbúes y Luis Galvani.

Próximo a este lugar, a unas seis cuadras, se registró otra balacera el martes en el barrio Las Acacias, y la Policía encontró 50 vainas en la escena.

Ahora, este jueves, hubo una nueva balacera en la zona. Algunas vainas estaban dentro de una vivienda, hacia la que iba dirigido el ataque.

Foto: Subrayado. Ataque a tiros en barrio Cotravi, Montevideo.
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