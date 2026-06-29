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BARRIO COTRAVI

Atacaron a balazos una casa y un auto: "Eran gurises chicos caminando", dijo dueña de la vivienda

La propietaria de la vivienda ubicada en la zona del barrio Cotravi dijo a Subrayado que el inquilino había tenido una discusión más temprano con los atacantes.

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Una balacera contra una vivienda y un auto ocurrió en la noche de este lunes en la zona del barrio Cotravi.

"El inquilino me llamó para avisarme que se iba a ir de la casa y que en la tarde habían roto la reja para robar algunas pertenencias que quedaban todavía, entonces yo vine para poder entrar a la casa y ver la reja para poder mañana arreglarla, soldarla", comentó.

Y agregó: "Al momento de entrar a la casa, cuando termino de ingresar directamente hacia la parte de adelante, porque ingresé por la parte trasera, empezaron los impactos de bala al auto y hacia la casa. Eran gurises chicos caminando".

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La mujer dijo que un patrullero había pasado y escuchado los tiros por lo que retrocedió. Además, comentó que el inquilino había tenido una discusión con los atacantes más temprano.

Trabaja en la escena personal del Grupo PADO y Policía Científica.

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